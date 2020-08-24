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    Главная / Торги / аукцион на право заключения договора купли-продажи объекта недвижимого имущества, расположенного по адресу: Республика Саха (Якутия), у. Алданский, г. Алдан, ул. Маяковского, д. 33

    аукцион на право заключения договора купли-продажи объекта недвижимого имущества, расположенного по адресу: Республика Саха (Якутия), у. Алданский, г. Алдан, ул. Маяковского, д. 33

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь24.08.2020 18:0024.08.2020 18:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП008403Дата и время окончания срока приема заявок Здание (Нежилое здание, Учреждение образования), назначение: нежилое, общей площадью 1276,6 кв. м, литер: А, А1, кадастровый номер: 14:02:010768:127МоскваПечать
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    Лот 1

    Основные сведения

    Наименование процедуры

    аукцион на право заключения договора купли-продажи объекта недвижимого имущества, расположенного по адресу: Республика Саха (Якутия), у. Алданский, г. Алдан, ул. Маяковского, д. 33

    Категория

    Публичное предложение

    Адрес местонахождения имущества (объекта)

    Республика Саха (Якутия), у. Алданский, г. Алдан, ул. Маяковского, д. 33

    Номер извещения

    ГП008403

    Способ реализации

    Продажа

    Продавец / инициатор продажи

    ОБЩЕРОССИЙСКАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ГОСУДАРСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ДОБРОВОЛЬНОЕ ОБЩЕСТВО СОДЕЙСТВИЯ АРМИИ, АВИАЦИИ И ФЛОТУ РОССИИ

    Предмет договора

    Здание (Нежилое здание, Учреждение образования), назначение: нежилое, общей площадью 1276,6 кв. м, литер: А, А1, кадастровый номер: 14:02:010768:127

    Начальная цена

    6781751.0

    Валюта

    RUB

    Подавать заявки без использования электронной подписи

    Торги с ЭП

    Этапы процедуры продажи имущества:

    Дата и время начала срока подачи заявок

    05-08-2020 10:39 +03:00

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    25.08.2020 18:00

    Дата и время проведения

    26.08.2020 09:00

    Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи

    Документация к процедуре

    согласие на обработку ПД

    сведение об участнике

    заявка на участие

    образец ДКП

    извещение_повышение_понижение_республика_саха_(якутия)_Алдан_(1).docx

    Дополнительные сведения к процедуре

    Тип имущества

    недвижимость

    Описание имущества (объекта) характеристики

    согласно конкурсной документации

    Форма собственности имущества

    Частная

    Основание/причина для проведения процедуры

    Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)

    Обеспечение(задаток) перечисляется

    Требуется обеспечение заявки

    Сведения об организаторе

    Наименование организатора

    ОБЩЕРОССИЙСКАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ГОСУДАРСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ДОБРОВОЛЬНОЕ ОБЩЕСТВО СОДЕЙСТВИЯ АРМИИ, АВИАЦИИ И ФЛОТУ РОССИИ

    Юридический адрес

    125424, Российская Федерация, Москва, Волоколамское шоссе, 88,стр 3

    Контактный телефон

    +7 495 730-22-66 доб. 3569153851677

    Адрес электронной почты

    dio@dosaaf.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Луговкин Максим Евгеньевич

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Контактное лицо продавца/инициатора

    Луговкин Максим Евгеньевич

    Адрес эл. почты продавца/инициатора

    dio@dosaaf.ru

    Телефон продавца/инициатора

    +7 495 730-22-66 доб. 391

    Адрес местонахождения продавца/инициатора

    125424, Российская Федерация, Москва, Волоколамское шоссе, 88,стр 3

    Требуется заключение договора в электронной форме

    Нет

    Порядок определения победителя

    Согласно извещению о проведении аукциона

    Требования, предъявляемые к Участнику

    Согласно извещению о проведении аукциона

    Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки

    Порядок ознакомления с имуществом (объектов)

    Обременения (ограничения)

    Дополнительная информация об имуществе /предмет лота

    Разрешается участие нерезидентов

    Нет

    Официальный сайт, на котором размещена документация

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