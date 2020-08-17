www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
32009379635
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка средств индивидуальной защиты (спецодежда, перчатки, рукавицы)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
05.08.2020 10:30
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
620075, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ МАМИНА-СИБИРЯКА, СТРОЕНИЕ 145,
Почтовый адрес
620075, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ МАМИНА-СИБИРЯКА, 145
Контактный телефон
+7 343 212-57-62
Факс
+7 343 350-53-01
Адрес электронной почты
788@npoa.ru
Ф.И.О. контактного лица
Шангареева Инна Григорьевна
Место рассмотрения предложений
Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, д. 145
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Средства индивидуальной защиты (спецодежда, перчатки, рукавицы)
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
17.08.2020 07:00 GMT +317.08.2020 07:0017.08.2020 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009379635Дата и время окончания срока приема заявок Средства индивидуальной защиты (спецодежда, перчатки, рукавицы) Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, д. 145
Дата и время вскрытия заявок
17.08.2020 07:0017.08.2020 07:0017.08.2020 07:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32009379635Дата и время вскрытия заявок Средства индивидуальной защиты (спецодежда, перчатки, рукавицы) Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, д. 145
Подведение итогов не позднее
17.08.2020 11:3017.08.2020 11:3017.08.2020 11:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009379635Подведение итогов не позднее Средства индивидуальной защиты (спецодежда, перчатки, рукавицы) Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, д. 145
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Средства индивидуальной защиты (спецодежда, перчатки, рукавицы)
Начальная цена
3 822 030,19
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО НПО АВТОМАТИКИ
Все закупки и тендеры АО НПО АВТОМАТИКИ
Адрес местонахождения
620075, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ МАМИНА-СИБИРЯКА, СТРОЕНИЕ 145,
620075, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ МАМИНА-СИБИРЯКА, 145
Отсутствуют
Документация лота
Кол-во: 326.00000
Кол-во: 292.00000
Кол-во: 522.00000
Кол-во: 63.00000
Кол-во: 180.00000
Кол-во: 8.00000
Кол-во: 26.00000
Кол-во: 144.00000
Кол-во: 13434.00000
Кол-во: 2.00000
Кол-во: 1.00000
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.