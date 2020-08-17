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    Главная / Торги / Поставка средств индивидуальной защиты (спецодежда, перчатки, рукавицы)

    Поставка средств индивидуальной защиты (спецодежда, перчатки, рукавицы)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь17.08.2020 07:0017.08.2020 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009379635Дата и время окончания срока приема заявок Средства индивидуальной защиты (спецодежда, перчатки, рукавицы) Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, д. 145Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32009379635

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка средств индивидуальной защиты (спецодежда, перчатки, рукавицы)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    05.08.2020 10:30

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Протокол_№1.pdf

    Протокол_№2.pdf

    Документация_о_закупке.docx

    Извещение.docx

    Приложение_№_2_к_Документации_(тех_задание).doc

    Приложение_№_1_к_Документации_(проект_договора).docx

    Приложение_№1_к_Тех_заданию_(номеклатура__количество_тех_характеристики_на_одежд.doc

    скан_логотипа_НПОА.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ АВТОМАТИКИ ИМЕНИ АКАДЕМИКА Н.А. СЕМИХАТОВА
    Все закупки и тендеры АО НПО АВТОМАТИКИ

    Юридический адрес

    620075, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ МАМИНА-СИБИРЯКА, СТРОЕНИЕ 145,

    Почтовый адрес

    620075, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ МАМИНА-СИБИРЯКА, 145

    Контактный телефон

    +7 343 212-57-62

    Факс

    +7 343 350-53-01

    Адрес электронной почты

    788@npoa.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Шангареева Инна Григорьевна

    Место рассмотрения предложений

    Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, д. 145

    Закупки и тендеры Свердловская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Средства индивидуальной защиты (спецодежда, перчатки, рукавицы)

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    17.08.2020 07:00 GMT +317.08.2020 07:0017.08.2020 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009379635Дата и время окончания срока приема заявок Средства индивидуальной защиты (спецодежда, перчатки, рукавицы) Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, д. 145

    Дата и время вскрытия заявок

    17.08.2020 07:0017.08.2020 07:0017.08.2020 07:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32009379635Дата и время вскрытия заявок Средства индивидуальной защиты (спецодежда, перчатки, рукавицы) Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, д. 145

    Подведение итогов не позднее

    17.08.2020 11:3017.08.2020 11:3017.08.2020 11:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009379635Подведение итогов не позднее Средства индивидуальной защиты (спецодежда, перчатки, рукавицы) Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, д. 145

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    17.08.202017.08.2020 11:3017.08.2020 11:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009379635Подведение итогов не позднее Средства индивидуальной защиты (спецодежда, перчатки, рукавицы) Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, д. 145

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Средства индивидуальной защиты (спецодежда, перчатки, рукавицы)

    Начальная цена

    3 822 030,19

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО НПО АВТОМАТИКИ
    Все закупки и тендеры АО НПО АВТОМАТИКИ

    Адрес местонахождения

    620075, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ МАМИНА-СИБИРЯКА, СТРОЕНИЕ 145,

    620075, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ МАМИНА-СИБИРЯКА, 145

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/713105/name/5f3ba1bd9785b7.81479739

    18.08.2020

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/713104/name/5f3ba1b7173391.05159631

    18.08.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство спецодежды"

    Кол-во: 326.00000

    "Позиция 2"

    "Производство спецодежды"

    Кол-во: 292.00000

    "Позиция 3"

    "Производство спецодежды"

    Кол-во: 522.00000

    "Позиция 4"

    "Производство спецодежды"

    Кол-во: 63.00000

    "Позиция 5"

    "Производство спецодежды"

    Кол-во: 180.00000

    "Позиция 6"

    "Производство спецодежды"

    Кол-во: 8.00000

    "Позиция 7"

    "Производство спецодежды"

    Кол-во: 26.00000

    "Позиция 8"

    "Производство спецодежды"

    Кол-во: 144.00000

    "Позиция 9"

    "Производство спецодежды"

    Кол-во: 13434.00000

    "Позиция 10"

    "Производство спецодежды"

    Кол-во: 2.00000

    "Позиция 11"

    "Производство спецодежды"

    Кол-во: 1.00000

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