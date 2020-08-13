Открытый конкурентный отбор в электронной форме № 38-2020 на поставку автомобиля ВИС по номенклатурной группе: Транспортные средства и строительно-дорожная техника для нужд АО «Газпром газораспределение Брянск»

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения 32009379811 Уникальный номер закупки Номер закупки Наименование закупки Открытый конкурентный отбор в электронной форме № 38-2020 на поставку автомобиля ВИС по номенклатурной группе: Транспортные средства и строительно-дорожная техника для нужд АО «Газпром газораспределение Брянск» Валюта процедуры RUB Способ закупки Конкурентный отбор Дата публикации

Ускоренная регистрация за 1 час! Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ БРЯНСК

Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ БРЯНСК Юридический адрес 241050, ОБЛ БРЯНСКАЯ, Г БРЯНСК, УЛ ЩУКИНА, ДОМ 54, Почтовый адрес 241033, ОБЛ БРЯНСКАЯ, Г БРЯНСК, УЛ ЩУКИНА, ДОМ 54 Контактный телефон +7 4832 58-99-31 Факс +7 4832 58-99-31 Адрес электронной почты kovalevavs@gro32.ru Ф.И.О. контактного лица Ковалева Виолетта Сергеевна Место рассмотрения предложений Брянск Закупки и тендеры Брянская область Ключевые слова:

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