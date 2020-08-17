Лот 1

Здание (Нежилое здание, Здание класса технического обслуживания автомобилей), общей площадью 449,2 кв. м, кадастровый номер: 61:04:0000000:4984, принадлежит на праве собственности ДОСААФ России, о чем в ЕГРН 13.05.2011 сделана запись регистрации № 61-61-06/038/2011-169. здание (Нежилое здание, Гараж на 12 автомашин), общей площадью 938,2 кв. м, кадастровый номер: 61:04:0000000:4981, принадлежит на праве собственности ДОСААФ России, о чем в ЕГРН 13.05.2011 сделана запись регистрации № 61-61-06/038/2011-172. здание (Нежилое здание, Здание командного пункта), общей площадью 134,6 кв. м, кадастровый номер: 61:04:0000000:4982, принадлежит на праве собственности ДОСААФ России, о чем в ЕГРН 13.05.2011 сделана запись регистрации № 61-61-06/038/2011-171. Объекты недвижимого имущества расположены на следующих земельных участках: земельного участка общей площадью 40 000 кв. м, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: автодромы, кадастровый номер: 61:04:0000000:5449, принадлежит на праве собственности ДОСААФ России, о чем в ЕГРН 30.03.2016 сделана запись регистрации № 61-61/006-61/006/002/2016-453/1; земельного участка общей площадью 20 000 кв. м, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: автодромы, кадастровый номер: 61:04:0600012:593, принадлежит на праве собственности ДОСААФ России, о чем в ЕГРН 30.03.2016 сделана запись регистрации № 61-61/006-61/006/002/2016-454/1.