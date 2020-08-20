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    Главная / Торги / Поставка коммунальной техники марки Беларус и Bobcat для нужд Банка ГПБ (АО) в 2-х лотах

    Поставка коммунальной техники марки Беларус и Bobcat для нужд Банка ГПБ (АО) в 2-х лотах

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь20.08.2020 14:0020.08.2020 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП008399Дата и время окончания срока приема заявок Поставка коммунальной техники марки Беларус и Bobcat для нужд Банка ГПБ (АО) в 2-х лотах Лот № 2 - Поставка мини-погрузчиков марки Bobcat Earthforce S18МоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП008399

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    ОР20-07-84

    Наименование закупки

    Поставка коммунальной техники марки Беларус и Bobcat для нужд Банка ГПБ (АО) в 2-х лотах

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Редукцион

    Дата публикации

    05.08.2020 10:06

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    1._Документация_ОР20-07-84.doc

    ГП008399_second_parts_protocol.rtf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ГАЗПРОМБАНК (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)
    Все закупки и тендеры БАНК ГПБ (АО)

    Юридический адрес

    117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, 16, 1,

    Почтовый адрес

    117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, 16, 1

    Контактный телефон

    +7 495 287-61-00 доб. 29048

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    gleb.larin@gazprombank.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Ларин Глеб Алексеевич

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка коммунальной техники марки Беларус и Bobcat для нужд Банка ГПБ (АО) в 2-х лотах Лот № 1 - Поставка коммунальных машин марки Беларус-82.1

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    09.09.202009.09.2020 18:0009.09.2020 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП008399Подведение итогов не позднее Поставка коммунальной техники марки Беларус и Bobcat для нужд Банка ГПБ (АО) в 2-х лотах Лот № 1 - Поставка коммунальных машин марки Беларус-82.1Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка коммунальной техники марки Беларус и Bobcat для нужд Банка ГПБ (АО) в 2-х лотах Лот № 1 - Поставка коммунальных машин марки Беларус-82.1

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Разрешение приема иных условий для места поставки

    Разрешение приема иных условий оплаты

    Разрешение приема иных условий для количества

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    БАНК ГПБ (АО)
    Все закупки и тендеры БАНК ГПБ (АО)

    Адрес местонахождения

    117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, 16, 1,

    117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, 16, 1

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Лот № 1 - Поставка коммунальных машин марки Беларус-82.1"

    Кол-во:

    Лот 2

    Поставка коммунальной техники марки Беларус и Bobcat для нужд Банка ГПБ (АО) в 2-х лотах Лот № 2 - Поставка мини-погрузчиков марки Bobcat Earthforce S18

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Заключение договора

    Дата подведения итогов

    09.09.202009.09.2020 18:0009.09.2020 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП008399Подведение итогов не позднее Поставка коммунальной техники марки Беларус и Bobcat для нужд Банка ГПБ (АО) в 2-х лотах Лот № 2 - Поставка мини-погрузчиков марки Bobcat Earthforce S18Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка коммунальной техники марки Беларус и Bobcat для нужд Банка ГПБ (АО) в 2-х лотах Лот № 2 - Поставка мини-погрузчиков марки Bobcat Earthforce S18

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Разрешение приема иных условий для места поставки

    Разрешение приема иных условий оплаты

    Разрешение приема иных условий для количества

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    БАНК ГПБ (АО)
    Все закупки и тендеры БАНК ГПБ (АО)

    Адрес местонахождения

    117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, 16, 1,

    117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, 16, 1

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/735247/name/5f644c04d5c063.95961934

    18.09.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Лот № 2 - Поставка мини-погрузчиков марки Bobcat Earthforce S18"

    Кол-во:

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