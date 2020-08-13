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Наименование процедуры
аукцион на право заключения договора купли-продажи объектов недвижимого имущества, расположенных по адресу: Иркутская область, г. Черемхово, проезд Краснопеева, д. 9
Категория
Аукцион
Адрес местонахождения имущества (объекта)
Иркутская область, г. Черемхово, проезд Краснопеева, д. 9
Номер извещения
ГП008394
Способ реализации
Продажа
Продавец / инициатор продажи
ОБЩЕРОССИЙСКАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ГОСУДАРСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ДОБРОВОЛЬНОЕ ОБЩЕСТВО СОДЕЙСТВИЯ АРМИИ, АВИАЦИИ И ФЛОТУ РОССИИ
Предмет договора
- Здание Класса ЛПЗ ТО, назначение: нежилое, общей площадью 406,6 кв. м, Литер: Б, кадастровый номер: 38:33:010140:236; - Здание Общежития, назначение: нежилое, общей площадью 942,7 кв. м, этажность: 2, Литер: А1, кадастровый номер: 38:33:010140:245; - Здание Учебного корпуса и подвального помещения, назначение: нежилое, общей площадью 1163,5 кв. м, этажность: 3, в т.ч. подземных: 1, Литер: А, а1, кадастровый номер: 38:33:010140:1403 (далее – Объекты). Объекты расположены на земельном участке общей площадью 6076 кв. м, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для размещения автошколы, кадастровый номер: 38:33:010193:918 (далее – Земельный участок). Земельный участок предоставлен по договору аренды земельного участка от 20.12.2011 сроком на 49 (сорок девять) лет.
Начальная цена
4870387.0
Валюта
RUB
Подавать заявки без использования электронной подписи
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Этапы процедуры продажи имущества:
Дата и время начала срока подачи заявок
05-08-2020 09:59 +03:00
Дата окончания срока рассмотрения заявок
14.08.2020 12:30
Дата и время проведения
17.08.2020 12:30
Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи
Тип имущества
недвижимость
Описание имущества (объекта) характеристики
Согласно документации
Форма собственности имущества
Частная
Основание/причина для проведения процедуры
Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)
Обеспечение(задаток) перечисляется
Требуется обеспечение заявки
Наименование организатора
ОБЩЕРОССИЙСКАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ГОСУДАРСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ДОБРОВОЛЬНОЕ ОБЩЕСТВО СОДЕЙСТВИЯ АРМИИ, АВИАЦИИ И ФЛОТУ РОССИИ
Юридический адрес
125424, Российская Федерация, Москва, Волоколамское шоссе, 88,стр 3
Контактный телефон
+7 495 730-22-66 доб. 3569153851677
Адрес электронной почты
dio@dosaaf.ru
Ф.И.О. контактного лица
Луговкин Максим Евгеньевич
Место рассмотрения предложений
Москва
Контактное лицо продавца/инициатора
Луговкин Максим Евгеньевич
Адрес эл. почты продавца/инициатора
dio@dosaaf.ru
Телефон продавца/инициатора
+7 495 730-22-66 доб. 3919153851677
Адрес местонахождения продавца/инициатора
125424, Российская Федерация, Москва, Волоколамское шоссе, 88,стр 3
Требуется заключение договора в электронной форме
Нет
Порядок определения победителя
Согласно извещению о проведении аукциона
Требования, предъявляемые к Участнику
Согласно извещению о проведении аукциона
Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки
Порядок ознакомления с имуществом (объектов)
Обременения (ограничения)
Дополнительная информация об имуществе /предмет лота
Разрешается участие нерезидентов
Да
Официальный сайт, на котором размещена документация
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