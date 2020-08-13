Выполнение работ с архивными фондами «Департамента по недропользованию по Северо-Западному федеральному округу на континентальном шельфе и в мировом океане», необходимые для сбора исходных данных о наличии и объемах полезных ископаемых и выполнение комплекса работ по оценке площади месторождения и количества

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения 32009379726 Уникальный номер закупки Номер закупки Наименование закупки Выполнение работ с архивными фондами «Департамента по недропользованию по Северо-Западному федеральному округу на континентальном шельфе и в мировом океане», необходимые для сбора исходных данных о наличии и объемах полезных ископаемых и выполнение комплекса работ по оценке площади месторождения и количества Валюта процедуры RUB Способ закупки Конкурентный отбор Дата публикации

Ускоренная регистрация за 1 час! Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ

Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ Юридический адрес 188507, ОБЛ ЛЕНИНГРАДСКАЯ, Р-Н ЛОМОНОСОВСКИЙ, - НОВОСЕЛЬЕ, ЗДАНИЕ АДМИНИСТРАТИВНОГО КОРПУСА НЕЖИЛОЕ, ЛИТ. А А1, Почтовый адрес 192029, г. Санкт-Петербург, ул. Пинегина, д.4 Контактный телефон +7 812 405-40-05 Факс -- Адрес электронной почты zakupki@gazprom-lenobl.ru Ф.И.О. контактного лица Дмитриева Виктория Геннадьевна Место рассмотрения предложений Санкт-Петербург Закупки и тендеры Ленинградская область Ключевые слова:

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