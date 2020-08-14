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Номер извещения
32009379466
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Строительство канализационных и водопроводных сетей для многоквартирного дома №2 секция 2.5-2.8. Первый этап второй очереди строительства микрорайона «Центральный», проспект Успенский ( в границах улиц Орджоникидзе – Кривоусова - Калинина- проспекта Успенского) город Верхняя Пышма
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Аукцион на понижение в электронной форме для СМСП
Дата публикации
05.08.2020 09:58
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
624090, Российская Федерация, Свердловская область, Верхняя Пышма, Балтымская, 2а
Почтовый адрес
624090, Российская Федерация, Свердловская область, Верхняя Пышма, Балтымская, 2а
Контактный телефон
+7 34368 4-47-89
Факс
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Адрес электронной почты
zakupki_vodokanal@mail.ru
Ф.И.О. контактного лица
Барменков Сергей Александрович
Место рассмотрения предложений
Верхняя Пышма, Балтымская, 2 А
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Строительство канализационных и водопроводных сетей для многоквартирного дома №2 секция 2.5-2.8. Первый этап второй очереди строительства микрорайона «Центральный», проспект Успенский ( в границах улиц Орджоникидзе – Кривоусова - Калинина- проспекта Успенского) город Верхняя Пышма
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
24.08.202024.08.2020 08:0024.08.2020 08:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009379466Подведение итогов не позднее Строительство канализационных и водопроводных сетей для многоквартирного дома №2 секция 2.5-2.8. Первый этап второй очереди строительства микрорайона «Центральный», проспект Успенский ( в границах улиц Орджоникидзе – Кривоусова - Калинина- проспекта Успенского) город Верхняя Пышма Верхняя Пышма, Балтымская, 2 А
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Строительство канализационных и водопроводных сетей для многоквартирного дома №2 секция 2.5-2.8. Первый этап второй очереди строительства микрорайона «Центральный», проспект Успенский ( в границах улиц Орджоникидзе – Кривоусова - Калинина- проспекта Успенского) город Верхняя Пышма
Начальная цена
5 300 781,17
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
МУП ВОДОКАНАЛ
Все закупки и тендеры МУП ВОДОКАНАЛ
Адрес местонахождения
624090, Российская Федерация, Свердловская область, Верхняя Пышма, Балтымская, 2а
Отсутствуют
Документация лота
Кол-во: 1.00000
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