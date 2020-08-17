Предмет договора

Учебный корпус, литер. А, назначение: нежилое, этажность – 3, общая площадь: 1421,4 кв. м, кадастровый номер: 30:12:041132:107 Техническая подстанция, назначение: нежилое, общая площадь: 378,4 кв. м, кадастровый номер: 30:12:041132:106 Лабораторный комплекс, назначение: нежилое, общая площадь: 390 кв. м, кадастровый номер: 30:12:041132:108 Мойка, назначение: нежилое, общая площадь: 126,1 кв. м, кадастровый номер: 30:12:041132:110 Проходная, назначение: нежилое, общая площадь: 37,6 кв. м, кадастровый номер: 30:12:041132:111 Мастерские, назначение: нежилое, общая площадь: 293,2 кв. м, кадастровый номер: 30:12:041132:104 Гараж, назначение: нежилое, общая площадь: 858,2 кв. м, кадастровый номер: 30:12:041132:105 Объекты расположены на следующих земельных участках: - общей площадью 7525 кв. м, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для эксплуатации производственных зданий, кадастровый номер: 30:12:041132:75, предоставлен Администрацией города Астрахани по договору аренды земельного участка, расположенного на территории г. Астрахани от 05.05.2011 № 800, сроком до 20.11.2033; - общей площадью 8575 кв. м, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для эксплуатации производственных зданий, кадастровый номер: 30:12:041132:74, предоставлен Администрацией города Астрахани по договору аренды земельного участка, расположенного на территории г. Астрахани от 05.05.2011 № 80,1 сроком до 20.11.2033 - общей площадью 1540 кв. м, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для эксплуатации зданий и сооружений учебного центра, кадастровый номер: 30:12:041132:76, предоставлен Администрацией города Астрахани по договору аренды земельного участка, расположенного на территории г. Астрахани от 20.09.2010 № 2737, сроком до 20.11.2033