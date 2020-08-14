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    Главная / Торги / Выполнение работ по техническому освидетельствованию контейнеров для хранения соляной кислоты КСГМГ1000МСК-1 в количестве 12 единиц с целью определения их соответствия ТУ 2297-020-17152852-01 и ГОСТ 19822-88

    Выполнение работ по техническому освидетельствованию контейнеров для хранения соляной кислоты КСГМГ1000МСК-1 в количестве 12 единиц с целью определения их соответствия ТУ 2297-020-17152852-01 и ГОСТ 19822-88

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь14.08.2020 16:3014.08.2020 16:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009379498Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ по техническому освидетельствованию контейнеров для хранения соляной кислоты КСГМГ1000МСК-1 в количестве 12 единиц с целью определения их соответствия ТУ 2297-020-17152852-01 и ГОСТ 19822-88Ростов-на-ДонуПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    32009379498

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Выполнение работ по техническому освидетельствованию контейнеров для хранения соляной кислоты КСГМГ1000МСК-1 в количестве 12 единиц с целью определения их соответствия ТУ 2297-020-17152852-01 и ГОСТ 19822-88

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос котировок в электронной форме для СМСП

    Дата публикации

    05.08.2020 10:04

    Сопровождение по регистрации в ЕРУЗ

    Документация процедуры

    Извещение.docx

    Пакет_документов.doc

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ВОДОКАНАЛ РОСТОВА-НА-ДОНУ
    Все закупки и тендеры АО РОСТОВВОДОКАНАЛ

    Юридический адрес

    344022, Российская Федерация, Ростовская область, Ростов-на-Дону, М.Горького, 293

    Почтовый адрес

    344022, Российская Федерация, Ростовская область, Ростов-на-Дону, М.Горького, 293

    Контактный телефон

    +7 863 282-50-50

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    i.suhorukov@rvdk.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Санькова Наталья Станиславовна

    Место рассмотрения предложений

    Ростов-на-Дону

    Закупки и тендеры Ростовская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Выполнение работ по техническому освидетельствованию контейнеров для хранения соляной кислоты КСГМГ1000МСК-1 в количестве 12 единиц с целью определения их соответствия ТУ 2297-020-17152852-01 и ГОСТ 19822-88

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    17.08.202017.08.2020 14:0017.08.2020 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009379498Подведение итогов не позднее Выполнение работ по техническому освидетельствованию контейнеров для хранения соляной кислоты КСГМГ1000МСК-1 в количестве 12 единиц с целью определения их соответствия ТУ 2297-020-17152852-01 и ГОСТ 19822-88Ростов-на-Дону

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Выполнение работ по техническому освидетельствованию контейнеров для хранения соляной кислоты КСГМГ1000МСК-1 в количестве 12 единиц с целью определения их соответствия ТУ 2297-020-17152852-01 и ГОСТ 19822-88

    Начальная цена

    52 416,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ВОДОКАНАЛ РОСТОВА-НА-ДОНУ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО РОСТОВВОДОКАНАЛ
    Все закупки и тендеры АО РОСТОВВОДОКАНАЛ

    Адрес местонахождения

    344022, Российская Федерация, Ростовская область, Ростов-на-Дону, М.Горького, 293

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Извещение

    05.08.2020

    Пакет документов

    05.08.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Технические испытания, исследования, анализ и сертификация"

    Кол-во:

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