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Номер извещения
32009379498
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Выполнение работ по техническому освидетельствованию контейнеров для хранения соляной кислоты КСГМГ1000МСК-1 в количестве 12 единиц с целью определения их соответствия ТУ 2297-020-17152852-01 и ГОСТ 19822-88
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос котировок в электронной форме для СМСП
Дата публикации
05.08.2020 10:04
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
344022, Российская Федерация, Ростовская область, Ростов-на-Дону, М.Горького, 293
Почтовый адрес
344022, Российская Федерация, Ростовская область, Ростов-на-Дону, М.Горького, 293
Контактный телефон
+7 863 282-50-50
Факс
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Адрес электронной почты
i.suhorukov@rvdk.ru
Ф.И.О. контактного лица
Санькова Наталья Станиславовна
Место рассмотрения предложений
Ростов-на-Дону
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Выполнение работ по техническому освидетельствованию контейнеров для хранения соляной кислоты КСГМГ1000МСК-1 в количестве 12 единиц с целью определения их соответствия ТУ 2297-020-17152852-01 и ГОСТ 19822-88
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
17.08.202017.08.2020 14:0017.08.2020 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009379498Подведение итогов не позднее Выполнение работ по техническому освидетельствованию контейнеров для хранения соляной кислоты КСГМГ1000МСК-1 в количестве 12 единиц с целью определения их соответствия ТУ 2297-020-17152852-01 и ГОСТ 19822-88Ростов-на-Дону
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение работ по техническому освидетельствованию контейнеров для хранения соляной кислоты КСГМГ1000МСК-1 в количестве 12 единиц с целью определения их соответствия ТУ 2297-020-17152852-01 и ГОСТ 19822-88
Начальная цена
52 416,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО РОСТОВВОДОКАНАЛ
Все закупки и тендеры АО РОСТОВВОДОКАНАЛ
Адрес местонахождения
344022, Российская Федерация, Ростовская область, Ростов-на-Дону, М.Горького, 293
Отсутствуют
Документация лота
Кол-во:
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