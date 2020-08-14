Выполнение работ по техническому освидетельствованию контейнеров для хранения соляной кислоты КСГМГ1000МСК-1 в количестве 12 единиц с целью определения их соответствия ТУ 2297-020-17152852-01 и ГОСТ 19822-88

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков, СМСП Номер извещения 32009379498 Уникальный номер закупки Номер закупки Наименование закупки Выполнение работ по техническому освидетельствованию контейнеров для хранения соляной кислоты КСГМГ1000МСК-1 в количестве 12 единиц с целью определения их соответствия ТУ 2297-020-17152852-01 и ГОСТ 19822-88 Валюта процедуры RUB Способ закупки Запрос котировок в электронной форме для СМСП Дата публикации

Сопровождение по регистрации в ЕРУЗ

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ВОДОКАНАЛ РОСТОВА-НА-ДОНУ

Все закупки и тендеры АО РОСТОВВОДОКАНАЛ Юридический адрес 344022, Российская Федерация, Ростовская область, Ростов-на-Дону, М.Горького, 293 Почтовый адрес 344022, Российская Федерация, Ростовская область, Ростов-на-Дону, М.Горького, 293 Контактный телефон +7 863 282-50-50 Факс {} Адрес электронной почты i.suhorukov@rvdk.ru Ф.И.О. контактного лица Санькова Наталья Станиславовна Место рассмотрения предложений Ростов-на-Дону Закупки и тендеры Ростовская область Ключевые слова:

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