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    Главная / Торги / Поставка электротележки грузовой грузоподъемностью 2000 кг.

    Поставка электротележки грузовой грузоподъемностью 2000 кг.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь21.08.2020 10:0021.08.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009380071Дата и время окончания срока приема заявок Поставка электротележки грузовой грузоподъемностью 2000 кг.Йошкар-ОлаПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32009380071

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка электротележки грузовой грузоподъемностью 2000 кг.

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Аукцион на понижение

    Дата публикации

    05.08.2020 11:51

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Документация.docx

    Договор_на_Электротележку_2020.doc

    Извещение_открытый_аукцион.doc

    200-20_электротележка_грузовая.doc

    200-20.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО МАРИЙСКИЙ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД
    Все закупки и тендеры АО ММЗ

    Юридический адрес

    424003, РЕСП МАРИЙ ЭЛ, Г ЙОШКАР-ОЛА, УЛ СУВОРОВА, 15,

    Почтовый адрес

    424003 респ. Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Суворова, д. 15

    Контактный телефон

    +7 8362 68-30-55

    Факс

    +7 8362 42-87-17

    Адрес электронной почты

    sozd@marimmz.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Самохина Валентина Александровна

    Место рассмотрения предложений

    Йошкар-Ола

    Закупки и тендеры Республика Марий Эл

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка электротележки грузовой грузоподъемностью 2000 кг.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    21.08.2020 10:00 GMT +321.08.2020 10:0021.08.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009380071Дата и время окончания срока приема заявок Поставка электротележки грузовой грузоподъемностью 2000 кг.Йошкар-Ола

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    27.08.2020 10:0027.08.2020 10:0027.08.2020 10:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 32009380071Дата окончания срока рассмотрения заявок Поставка электротележки грузовой грузоподъемностью 2000 кг.Йошкар-Ола

    Дата и время проведения

    31.08.2020 10:0031.08.2020 10:0031.08.2020 10:00Europe/MoscowДата и время проведения 32009380071Дата и время проведения Поставка электротележки грузовой грузоподъемностью 2000 кг.Йошкар-Ола

    Подведение итогов не позднее

    01.09.2020 14:0001.09.2020 14:0001.09.2020 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009380071Подведение итогов не позднее Поставка электротележки грузовой грузоподъемностью 2000 кг.Йошкар-Ола

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    01.09.202001.09.2020 14:0001.09.2020 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009380071Подведение итогов не позднее Поставка электротележки грузовой грузоподъемностью 2000 кг.Йошкар-Ола

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка электротележки грузовой грузоподъемностью 2000 кг.

    Начальная цена

    987 755,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ММЗ
    Все закупки и тендеры АО ММЗ

    Адрес местонахождения

    424003, РЕСП МАРИЙ ЭЛ, Г ЙОШКАР-ОЛА, УЛ СУВОРОВА, 15,

    424003 респ. Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Суворова, д. 15

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/724702/name/5f4f2ff8ba8ea8.15133057

    02.09.2020

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/724701/name/5f4f2ff467f202.19619998

    02.09.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Торговля легковыми автомобилями и грузовыми автомобилями малой грузоподъемности"

    Кол-во: 1.00000

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