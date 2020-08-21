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Номер извещения
32009380071
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка электротележки грузовой грузоподъемностью 2000 кг.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Аукцион на понижение
Дата публикации
05.08.2020 11:51
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
424003, РЕСП МАРИЙ ЭЛ, Г ЙОШКАР-ОЛА, УЛ СУВОРОВА, 15,
Почтовый адрес
424003 респ. Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Суворова, д. 15
Контактный телефон
+7 8362 68-30-55
Факс
+7 8362 42-87-17
Адрес электронной почты
sozd@marimmz.ru
Ф.И.О. контактного лица
Самохина Валентина Александровна
Место рассмотрения предложений
Йошкар-Ола
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка электротележки грузовой грузоподъемностью 2000 кг.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
21.08.2020 10:00 GMT +321.08.2020 10:0021.08.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009380071Дата и время окончания срока приема заявок Поставка электротележки грузовой грузоподъемностью 2000 кг.Йошкар-Ола
Дата окончания срока рассмотрения заявок
27.08.2020 10:0027.08.2020 10:0027.08.2020 10:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 32009380071Дата окончания срока рассмотрения заявок Поставка электротележки грузовой грузоподъемностью 2000 кг.Йошкар-Ола
Дата и время проведения
31.08.2020 10:0031.08.2020 10:0031.08.2020 10:00Europe/MoscowДата и время проведения 32009380071Дата и время проведения Поставка электротележки грузовой грузоподъемностью 2000 кг.Йошкар-Ола
Подведение итогов не позднее
01.09.2020 14:0001.09.2020 14:0001.09.2020 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009380071Подведение итогов не позднее Поставка электротележки грузовой грузоподъемностью 2000 кг.Йошкар-Ола
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка электротележки грузовой грузоподъемностью 2000 кг.
Начальная цена
987 755,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
424003, РЕСП МАРИЙ ЭЛ, Г ЙОШКАР-ОЛА, УЛ СУВОРОВА, 15,
424003 респ. Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Суворова, д. 15
Отсутствуют
Документация лота
Кол-во: 1.00000
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