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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
32009382959
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
ЗАПРОС ПРЕДЛОЖЕНИЙ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ ПО ОТБОРУ ОРГАНИЗАЦИИ ДЛЯ ПОСТАВКИ ПОЛИТИЛЕНОВЫХ ФИТИНГОВ
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
06.08.2020 10:02
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
214019, ОБЛ СМОЛЕНСКАЯ, Г СМОЛЕНСК, ПРОЕЗД ТРАМВАЙНЫЙ, 10,
Почтовый адрес
214019, Смоленская область, г. Смоленск, Трамвайный проезд, д.10
Контактный телефон
+7 4812 61-07-37
Факс
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Адрес электронной почты
a.klimenkov@gas-smolensk.ru
Ф.И.О. контактного лица
Клименков Алексей Александрович
Место рассмотрения предложений
Смоленск
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Детали соединительные
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
18.08.2020 11:59 GMT +318.08.2020 11:5918.08.2020 11:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009382959Дата и время окончания срока приема заявок Детали соединительныеСмоленск
Дата и время вскрытия заявок
18.08.2020 12:0018.08.2020 12:0018.08.2020 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32009382959Дата и время вскрытия заявок Детали соединительныеСмоленск
Подведение итогов не позднее
20.08.2020 16:0020.08.2020 16:0020.08.2020 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009382959Подведение итогов не позднее Детали соединительныеСмоленск
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Детали соединительные
Начальная цена
2 387 617,92
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ СМОЛЕНСК
Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ СМОЛЕНСК
Адрес местонахождения
214019, ОБЛ СМОЛЕНСКАЯ, Г СМОЛЕНСК, ПРОЕЗД ТРАМВАЙНЫЙ, 10,
214019, Смоленская область, г. Смоленск, Трамвайный проезд, д.10
Отсутствуют
Документация лота
Кол-во: 1.00000
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