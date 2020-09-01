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Номер извещения
ГП020582
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Запрос предложений. Запасные части к роликовой кассете DEM линии ХДА.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционная
Дата публикации
14.08.2020 06:26
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
453502, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Белорецкий, Белорецк, Блюхера, 1
Почтовый адрес
453502, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Белорецкий, Белорецк, Блюхера, 1
Контактный телефон
+7 34792 5-69-80 доб. 68709
Факс
+7 34792 3-32-29
Адрес электронной почты
ivanovds@belmk.ru
Ф.И.О. контактного лица
Иванов Дмитрий Сергеевич
Место рассмотрения предложений
Белорецкий
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Запасные части к роликовой кассете DEM линии ХДА.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
01.09.2020 12:30 GMT +301.09.2020 12:3001.09.2020 12:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП020582Дата и время окончания срока приема заявок Запасные части к роликовой кассете DEM линии ХДА.Белорецкий
Подведение итогов не позднее
30.11.2020 12:3030.11.2020 12:3030.11.2020 12:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП020582Подведение итогов не позднее Запасные части к роликовой кассете DEM линии ХДА.Белорецкий
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Запасные части к роликовой кассете DEM линии ХДА.
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
453502, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Белорецкий, Белорецк, Блюхера, 1
Отсутствуют
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 6
Кол-во: 15
Кол-во: 30
Кол-во: 15
Кол-во: 15
Кол-во: 6
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