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Номер извещения
ГП008388
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Выполнение работ по разработке и согласованию проекта нормативов допустимых сбросов веществ и микроорганизмов («Проект НДС») и получение документа «Об утверждении нормативов допустимых сбросов веществ и микроорганизмов», получение разрешения на сбросы веществ (за исключением радиоактивных веществ) и микроорганизмов в водный объект»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
05.08.2020 09:29
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
652870, Российская Федерация, Кемеровская область, Междуреченск, Юности, 6
Почтовый адрес
652870, Российская Федерация, Кемеровская область, Междуреченск, Юности, 6
Контактный телефон
+7 38475 7-28-19
Факс
+7 38475 7-22-41
Адрес электронной почты
voloshinani@kuz.rikt.ru
Ф.И.О. контактного лица
Волошина Надежда Ивановна
Место рассмотрения предложений
Междуреченск
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Выполнение работ по разработке и согласованию проекта нормативов допустимых сбросов веществ и микроорганизмов («Проект НДС») и получение документа «Об утверждении нормативов допустимых сбросов веществ и микроорганизмов», получение разрешения на сбросы веществ (за исключением радиоактивных веществ) и микроорганизмов в водный объект»
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
13.08.2020 10:00 GMT +313.08.2020 10:0013.08.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП008388Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ по разработке и согласованию проекта нормативов допустимых сбросов веществ и микроорганизмов («Проект НДС») и получение документа «Об утверждении нормативов допустимых сбросов веществ и микроорганизмов», получение разрешения на сбросы веществ (за исключением радиоактивных веществ) и микроорганизмов в водный объект»Междуреченск
Дата и время вскрытия заявок
13.08.2020 10:0013.08.2020 10:0013.08.2020 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП008388Дата и время вскрытия заявок Выполнение работ по разработке и согласованию проекта нормативов допустимых сбросов веществ и микроорганизмов («Проект НДС») и получение документа «Об утверждении нормативов допустимых сбросов веществ и микроорганизмов», получение разрешения на сбросы веществ (за исключением радиоактивных веществ) и микроорганизмов в водный объект»Междуреченск
Подведение итогов не позднее
31.08.2020 10:0031.08.2020 10:0031.08.2020 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП008388Подведение итогов не позднее Выполнение работ по разработке и согласованию проекта нормативов допустимых сбросов веществ и микроорганизмов («Проект НДС») и получение документа «Об утверждении нормативов допустимых сбросов веществ и микроорганизмов», получение разрешения на сбросы веществ (за исключением радиоактивных веществ) и микроорганизмов в водный объект»Междуреченск
Текущий статус
Заключение договора
Дата подведения итогов
31.08.202031.08.2020 10:0031.08.2020 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП008388Подведение итогов не позднее Выполнение работ по разработке и согласованию проекта нормативов допустимых сбросов веществ и микроорганизмов («Проект НДС») и получение документа «Об утверждении нормативов допустимых сбросов веществ и микроорганизмов», получение разрешения на сбросы веществ (за исключением радиоактивных веществ) и микроорганизмов в водный объект»Междуреченск
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение работ по разработке и согласованию проекта нормативов допустимых сбросов веществ и микроорганизмов («Проект НДС») и получение документа «Об утверждении нормативов допустимых сбросов веществ и микроорганизмов», получение разрешения на сбросы веществ (за исключением радиоактивных веществ) и микроорганизмов в водный объект»
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО «Южный Кузбасс»
Все закупки и тендеры ПАО «Южный Кузбасс»
Адрес местонахождения
652870, Российская Федерация, Кемеровская область, Междуреченск, Юности, 6
Отсутствуют
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во:
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