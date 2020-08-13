Выполнение работ по разработке и согласованию проекта нормативов допустимых сбросов веществ и микроорганизмов («Проект НДС») и получение документа «Об утверждении нормативов допустимых сбросов веществ и микроорганизмов», получение разрешения на сбросы веществ (за исключением радиоактивных веществ) и микроорганизмов в водный объект»

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения ГП008388 Уникальный номер закупки Номер закупки Наименование закупки Выполнение работ по разработке и согласованию проекта нормативов допустимых сбросов веществ и микроорганизмов («Проект НДС») и получение документа «Об утверждении нормативов допустимых сбросов веществ и микроорганизмов», получение разрешения на сбросы веществ (за исключением радиоактивных веществ) и микроорганизмов в водный объект» Валюта процедуры RUB Способ закупки Запрос предложений Дата публикации

Ускоренная регистрация за 1 час! Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор Публичное акционерное общество «Угольная компания «Южный Кузбасс»

Все закупки и тендеры ПАО «Южный Кузбасс» Юридический адрес 652870, Российская Федерация, Кемеровская область, Междуреченск, Юности, 6 Почтовый адрес 652870, Российская Федерация, Кемеровская область, Междуреченск, Юности, 6 Контактный телефон +7 38475 7-28-19 Факс +7 38475 7-22-41 Адрес электронной почты voloshinani@kuz.rikt.ru Ф.И.О. контактного лица Волошина Надежда Ивановна Место рассмотрения предложений Междуреченск Закупки и тендеры Кемеровская область Ключевые слова:

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