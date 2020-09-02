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Номер извещения
ГП008417
Уникальный номер закупки
135У/1/2020
Наименование закупки
ЛОТ 135У/1/2020 Обустройство месторождений восточной части Бортового лицензионного участка Саратовской области». Первая очередь строительства. "Обустройство Павловского месторождения с подключением к существующему УКПГ "Карпенское" посредством межпромыслового коллектора" «Строительство межпромыслового газопровода Ду300 от ППА Павловского месторождения до УКПГ «Карпенское» протяженностью 126 км». Вторая очередь строительства. "Обустройство Липовского и Непряхинского месторождений с подключением к существующему УКПГ "Карпенское" посредством межпромыслового коллектора». «Строительство 21 км межпромыслового газопровода Ду250 от ППА Непряхинского месторождения до ППА Липовского месторождения совмещенного с межпромысловым водоводом». «Строительство 60 км межпромыслового газопровода Ду300 от ППА Липовского месторождения до ППА Павловского месторождения совмещенного с межпромысловым водоводом"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционная
Дата публикации
05.08.2020 11:32
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
410012, Российская Федерация, Саратовская область, Саратов, Челюскинцев, 128
Почтовый адрес
410004, Российская Федерация, Саратовская область, Саратов, ул. Чернышевского, 50В
Контактный телефон
+7 8452 30-91-15 доб. 2119
Факс
(8452) 30-91-13
Адрес электронной почты
vayneryuyu@diall.ru
Ф.И.О. контактного лица
Вайнер Юлия Юрьевна
Место рассмотрения предложений
Саратов
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Обустройство месторождений восточной части Бортового лицензионного участка Саратовской области». Первая очередь строительства. "Обустройство Павловского месторождения с подключением к существующему УКПГ "Карпенское" посредством межпромыслового коллектора" «Строительство межпромыслового газопровода Ду300 от ППА Павловского месторождения до УКПГ «Карпенское» протяженностью 126 км». Вторая очередь строительства. "Обустройство Липовского и Непряхинского месторождений с подключением к существующему УКПГ "Карпенское" посредством межпромыслового коллектора». «Строительство 21 км межпромыслового газопровода Ду250 от ППА Непряхинского месторождения до ППА Липовского месторождения совмещенного с межпромысловым водоводом». «Строительство 60 км межпромыслового газопровода Ду300 от ППА Липовского месторождения до ППА Павловского месторождения совмещенного с межпромысловым водоводом"
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
02.09.2020 22:00 GMT +302.09.2020 22:0002.09.2020 22:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП008417Дата и время окончания срока приема заявок Обустройство месторождений восточной части Бортового лицензионного участка Саратовской области». Первая очередь строительства. "Обустройство Павловского месторождения с подключением к существующему УКПГ "Карпенское" посредством межпромыслового коллектора" «Строительство межпромыслового газопровода Ду300 от ППА Павловского месторождения до УКПГ «Карпенское» протяженностью 126 км». Вторая очередь строительства. "Обустройство Липовского и Непряхинского месторождений с подключением к существующему УКПГ "Карпенское" посредством межпромыслового коллектора». «Строительство 21 км межпромыслового газопровода Ду250 от ППА Непряхинского месторождения до ППА Липовского месторождения совмещенного с межпромысловым водоводом». «Строительство 60 км межпромыслового газопровода Ду300 от ППА Липовского месторождения до ППА Павловского месторождения совмещенного с межпромысловым водоводом"Саратов
Подведение итогов не позднее
30.10.2020 16:0030.10.2020 16:0030.10.2020 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП008417Подведение итогов не позднее Обустройство месторождений восточной части Бортового лицензионного участка Саратовской области». Первая очередь строительства. "Обустройство Павловского месторождения с подключением к существующему УКПГ "Карпенское" посредством межпромыслового коллектора" «Строительство межпромыслового газопровода Ду300 от ППА Павловского месторождения до УКПГ «Карпенское» протяженностью 126 км». Вторая очередь строительства. "Обустройство Липовского и Непряхинского месторождений с подключением к существующему УКПГ "Карпенское" посредством межпромыслового коллектора». «Строительство 21 км межпромыслового газопровода Ду250 от ППА Непряхинского месторождения до ППА Липовского месторождения совмещенного с межпромысловым водоводом». «Строительство 60 км межпромыслового газопровода Ду300 от ППА Липовского месторождения до ППА Павловского месторождения совмещенного с межпромысловым водоводом"Саратов
Текущий статус
Заключение договора
Дата подведения итогов
30.10.202030.10.2020 16:0030.10.2020 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП008417Подведение итогов не позднее Обустройство месторождений восточной части Бортового лицензионного участка Саратовской области». Первая очередь строительства. "Обустройство Павловского месторождения с подключением к существующему УКПГ "Карпенское" посредством межпромыслового коллектора" «Строительство межпромыслового газопровода Ду300 от ППА Павловского месторождения до УКПГ «Карпенское» протяженностью 126 км». Вторая очередь строительства. "Обустройство Липовского и Непряхинского месторождений с подключением к существующему УКПГ "Карпенское" посредством межпромыслового коллектора». «Строительство 21 км межпромыслового газопровода Ду250 от ППА Непряхинского месторождения до ППА Липовского месторождения совмещенного с межпромысловым водоводом». «Строительство 60 км межпромыслового газопровода Ду300 от ППА Липовского месторождения до ППА Павловского месторождения совмещенного с межпромысловым водоводом"Саратов
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Обустройство месторождений восточной части Бортового лицензионного участка Саратовской области». Первая очередь строительства. "Обустройство Павловского месторождения с подключением к существующему УКПГ "Карпенское" посредством межпромыслового коллектора" «Строительство межпромыслового газопровода Ду300 от ППА Павловского месторождения до УКПГ «Карпенское» протяженностью 126 км». Вторая очередь строительства. "Обустройство Липовского и Непряхинского месторождений с подключением к существующему УКПГ "Карпенское" посредством межпромыслового коллектора». «Строительство 21 км межпромыслового газопровода Ду250 от ППА Непряхинского месторождения до ППА Липовского месторождения совмещенного с межпромысловым водоводом». «Строительство 60 км межпромыслового газопровода Ду300 от ППА Липовского месторождения до ППА Павловского месторождения совмещенного с межпромысловым водоводом"
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ДИАЛЛ АЛЬЯНС
Все закупки и тендеры ДИАЛЛ АЛЬЯНС
Адрес местонахождения
410012, Российская Федерация, Саратовская область, Саратов, Челюскинцев, 128
410004, Российская Федерация, Саратовская область, Саратов, ул. Чернышевского, 50В
42.99.11.140
42.21.11.111
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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