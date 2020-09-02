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    Главная / Торги / ЛОТ 135У/1/2020 Обустройство месторождений восточной части Бортового лицензионного участка Саратовской области». Первая очередь строительства. "Обустройство Павловского месторождения с подключением к существующему УКПГ "Карпенское" посредством межпромыслового коллектора" «Строительство межпромыслового газопровода Ду300 от ППА Павловского месторождения до УКПГ «Карпенское» протяженностью 126 км». Вторая очередь строительства. "Обустройство Липовского и Непряхинского месторождений с подключением к существующему УКПГ "Карпенское" посредством межпромыслового коллектора». «Строительство 21 км межпромыслового газопровода Ду250 от ППА Непряхинского месторождения до ППА Липовского месторождения совмещенного с межпромысловым водоводом». «Строительство 60 км межпромыслового газопровода Ду300 от ППА Липовского месторождения до ППА Павловского месторождения совмещенного с межпромысловым водоводом"

    ЛОТ 135У/1/2020 Обустройство месторождений восточной части Бортового лицензионного участка Саратовской области». Первая очередь строительства. "Обустройство Павловского месторождения с подключением к существующему УКПГ "Карпенское" посредством межпромыслового коллектора" «Строительство межпромыслового газопровода Ду300 от ППА Павловского месторождения до УКПГ «Карпенское» протяженностью 126 км». Вторая очередь строительства. "Обустройство Липовского и Непряхинского месторождений с подключением к существующему УКПГ "Карпенское" посредством межпромыслового коллектора». «Строительство 21 км межпромыслового газопровода Ду250 от ППА Непряхинского месторождения до ППА Липовского месторождения совмещенного с межпромысловым водоводом». «Строительство 60 км межпромыслового газопровода Ду300 от ППА Липовского месторождения до ППА Павловского месторождения совмещенного с межпромысловым водоводом"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь02.09.2020 22:0002.09.2020 22:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП008417Дата и время окончания срока приема заявок Обустройство месторождений восточной части Бортового лицензионного участка Саратовской области». Первая очередь строительства. "Обустройство Павловского месторождения с подключением к существующему УКПГ "Карпенское" посредством межпромыслового коллектора" «Строительство межпромыслового газопровода Ду300 от ППА Павловского месторождения до УКПГ «Карпенское» протяженностью 126 км». Вторая очередь строительства. "Обустройство Липовского и Непряхинского месторождений с подключением к существующему УКПГ "Карпенское" посредством межпромыслового коллектора». «Строительство 21 км межпромыслового газопровода Ду250 от ППА Непряхинского месторождения до ППА Липовского месторождения совмещенного с межпромысловым водоводом». «Строительство 60 км межпромыслового газопровода Ду300 от ППА Липовского месторождения до ППА Павловского месторождения совмещенного с межпромысловым водоводом"СаратовПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП008417

    Уникальный номер закупки

    135У/1/2020

    Номер закупки

    135У/1/2020

    Наименование закупки

    ЛОТ 135У/1/2020 Обустройство месторождений восточной части Бортового лицензионного участка Саратовской области». Первая очередь строительства. "Обустройство Павловского месторождения с подключением к существующему УКПГ "Карпенское" посредством межпромыслового коллектора" «Строительство межпромыслового газопровода Ду300 от ППА Павловского месторождения до УКПГ «Карпенское» протяженностью 126 км». Вторая очередь строительства. "Обустройство Липовского и Непряхинского месторождений с подключением к существующему УКПГ "Карпенское" посредством межпромыслового коллектора». «Строительство 21 км межпромыслового газопровода Ду250 от ППА Непряхинского месторождения до ППА Липовского месторождения совмещенного с межпромысловым водоводом». «Строительство 60 км межпромыслового газопровода Ду300 от ППА Липовского месторождения до ППА Павловского месторождения совмещенного с межпромысловым водоводом"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    05.08.2020 11:32

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Инструкция_для_участника_закупки_Лот_1_V2.pdf

    Лот_1_Линейная_часть_в2.7z

    Договор_СМР_Восток_Лот_135У.7z

    Изменение_тендерной_документации_от_19.08.2020.pdf

    FAQ_Часто_задаваемые_вопросы_135-1-2020_ред._21.08.2020.docx

    Формы_справок.7z

    FAQ_Часто_задаваемые_вопросы_135-1-2020_ред._28.08.2020.docx

    2020-08-24_Продление_сроков_подачи_ТКП.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ДИАЛЛ АЛЬЯНС
    Все закупки и тендеры ДИАЛЛ АЛЬЯНС

    Юридический адрес

    410012, Российская Федерация, Саратовская область, Саратов, Челюскинцев, 128

    Почтовый адрес

    410004, Российская Федерация, Саратовская область, Саратов, ул. Чернышевского, 50В

    Контактный телефон

    +7 8452 30-91-15 доб. 2119

    Факс

    (8452) 30-91-13

    Адрес электронной почты

    vayneryuyu@diall.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Вайнер Юлия Юрьевна

    Место рассмотрения предложений

    Саратов

    Закупки и тендеры Саратовская область

    Ключевые слова:

    строительство

    Список лотов

    Лот 1

    Обустройство месторождений восточной части Бортового лицензионного участка Саратовской области». Первая очередь строительства. "Обустройство Павловского месторождения с подключением к существующему УКПГ "Карпенское" посредством межпромыслового коллектора" «Строительство межпромыслового газопровода Ду300 от ППА Павловского месторождения до УКПГ «Карпенское» протяженностью 126 км». Вторая очередь строительства. "Обустройство Липовского и Непряхинского месторождений с подключением к существующему УКПГ "Карпенское" посредством межпромыслового коллектора». «Строительство 21 км межпромыслового газопровода Ду250 от ППА Непряхинского месторождения до ППА Липовского месторождения совмещенного с межпромысловым водоводом». «Строительство 60 км межпромыслового газопровода Ду300 от ППА Липовского месторождения до ППА Павловского месторождения совмещенного с межпромысловым водоводом"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    02.09.2020 22:00 GMT +302.09.2020 22:0002.09.2020 22:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП008417Дата и время окончания срока приема заявок Обустройство месторождений восточной части Бортового лицензионного участка Саратовской области». Первая очередь строительства. "Обустройство Павловского месторождения с подключением к существующему УКПГ "Карпенское" посредством межпромыслового коллектора" «Строительство межпромыслового газопровода Ду300 от ППА Павловского месторождения до УКПГ «Карпенское» протяженностью 126 км». Вторая очередь строительства. "Обустройство Липовского и Непряхинского месторождений с подключением к существующему УКПГ "Карпенское" посредством межпромыслового коллектора». «Строительство 21 км межпромыслового газопровода Ду250 от ППА Непряхинского месторождения до ППА Липовского месторождения совмещенного с межпромысловым водоводом». «Строительство 60 км межпромыслового газопровода Ду300 от ППА Липовского месторождения до ППА Павловского месторождения совмещенного с межпромысловым водоводом"Саратов

    Подведение итогов не позднее

    30.10.2020 16:0030.10.2020 16:0030.10.2020 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП008417Подведение итогов не позднее Обустройство месторождений восточной части Бортового лицензионного участка Саратовской области». Первая очередь строительства. "Обустройство Павловского месторождения с подключением к существующему УКПГ "Карпенское" посредством межпромыслового коллектора" «Строительство межпромыслового газопровода Ду300 от ППА Павловского месторождения до УКПГ «Карпенское» протяженностью 126 км». Вторая очередь строительства. "Обустройство Липовского и Непряхинского месторождений с подключением к существующему УКПГ "Карпенское" посредством межпромыслового коллектора». «Строительство 21 км межпромыслового газопровода Ду250 от ППА Непряхинского месторождения до ППА Липовского месторождения совмещенного с межпромысловым водоводом». «Строительство 60 км межпромыслового газопровода Ду300 от ППА Липовского месторождения до ППА Павловского месторождения совмещенного с межпромысловым водоводом"Саратов

    Текущий статус

    Заключение договора

    Дата подведения итогов

    30.10.202030.10.2020 16:0030.10.2020 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП008417Подведение итогов не позднее Обустройство месторождений восточной части Бортового лицензионного участка Саратовской области». Первая очередь строительства. "Обустройство Павловского месторождения с подключением к существующему УКПГ "Карпенское" посредством межпромыслового коллектора" «Строительство межпромыслового газопровода Ду300 от ППА Павловского месторождения до УКПГ «Карпенское» протяженностью 126 км». Вторая очередь строительства. "Обустройство Липовского и Непряхинского месторождений с подключением к существующему УКПГ "Карпенское" посредством межпромыслового коллектора». «Строительство 21 км межпромыслового газопровода Ду250 от ППА Непряхинского месторождения до ППА Липовского месторождения совмещенного с межпромысловым водоводом». «Строительство 60 км межпромыслового газопровода Ду300 от ППА Липовского месторождения до ППА Павловского месторождения совмещенного с межпромысловым водоводом"Саратов

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Обустройство месторождений восточной части Бортового лицензионного участка Саратовской области». Первая очередь строительства. "Обустройство Павловского месторождения с подключением к существующему УКПГ "Карпенское" посредством межпромыслового коллектора" «Строительство межпромыслового газопровода Ду300 от ППА Павловского месторождения до УКПГ «Карпенское» протяженностью 126 км». Вторая очередь строительства. "Обустройство Липовского и Непряхинского месторождений с подключением к существующему УКПГ "Карпенское" посредством межпромыслового коллектора». «Строительство 21 км межпромыслового газопровода Ду250 от ППА Непряхинского месторождения до ППА Липовского месторождения совмещенного с межпромысловым водоводом». «Строительство 60 км межпромыслового газопровода Ду300 от ППА Липовского месторождения до ППА Павловского месторождения совмещенного с межпромысловым водоводом"

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ДИАЛЛ АЛЬЯНС»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ДИАЛЛ АЛЬЯНС
    Все закупки и тендеры ДИАЛЛ АЛЬЯНС

    Адрес местонахождения

    410012, Российская Федерация, Саратовская область, Саратов, Челюскинцев, 128

    410004, Российская Федерация, Саратовская область, Саратов, ул. Чернышевского, 50В

    Классификатор ОКПД2

    42.99.11.140

    Сооружения для обустройства добычи нефти и газа

    42.21.11.111

    Трубопровод магистральный наземный и подводный для перекачки газа (газопровод магистральный)

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Обустройство месторождений восточной части Бортового лицензионного участка Саратовской области». Первая очередь строительства. "Обустройство Павловского месторождения с подключением к существующему УКПГ "Карпенское" посредством межпромыслового коллектора" «Строительство межпромыслового газопровода Ду300 от ППА Павловского месторождения до УКПГ «Карпенское» протяженностью 126 км». Вторая очередь строительства. "Обустройство Липовского и Непряхинского месторождений с подключением к существующему УКПГ "Карпенское" посредством межпромыслового коллектора». «Строительство 21 км межпромыслового газопровода Ду250 от ППА Непряхинского месторождения до ППА Липовского месторождения совмещенного с межпромысловым водоводом». «Строительство 60 км межпромыслового газопровода Ду300 от ППА Липовского месторождения до ППА Павловского месторождения совмещенного с межпромысловым водоводом"

    Кол-во: 1

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    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    ДИАЛЛ АЛЬЯНС
    Попозиционная № ГП008422
    ЛОТ 135У/3/2020 Обустройство месторождений восточной части Бортового лицензионного участка Саратовской области. Первая очередь строительства. "Обустройство Павловского месторождения с подключением к существующему УКПГ "Карпенское" посредством межпромыслового коллектора". Вторая очередь строительства. "Обустройство Липовского и Непряхинского месторождений с подключением к существующему УКПГ "Карпенское" посредством межпромыслового коллектора. «Обустройство Непряхинского месторождения с подключением к межпромысловому газопроводу Ду250 от ППА Непряхинского месторождения до ППА Липовского месторождения совмещенного с межпромысловым полиэтиленовым водоводом». «Обустройство Липовского месторождения с подключением к межпромысловому газопроводу Ду300 от ППА Липовского месторождения до ППА Павловского месторождения совмещенного с межпромысловым полиэтиленовым водоводом.
    ЛОТ 135У/3/2020 Обустройство месторождений восточной части Бортового лицензионного участка...
    377856
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
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    02.09.2020 22:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
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    1
    Регион:
    Саратовская область
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