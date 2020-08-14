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    Главная / Торги / Поставка задвижек высокого давления для манифольда буровой установки для скважины Новоякимовская

    Поставка задвижек высокого давления для манифольда буровой установки для скважины Новоякимовская

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь14.08.2020 15:0014.08.2020 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009379154Дата и время окончания срока приема заявок Поставка задвижек высокого давления для манифольда буровой установки для скважины НовоякимовскаяЯрославльПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    32009379154

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка задвижек высокого давления для манифольда буровой установки для скважины Новоякимовская

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос котировок в электронной форме для СМСП

    Дата публикации

    05.08.2020 08:55

    Сопровождение по регистрации в ЕРУЗ

    Документация процедуры

    Извещение_Запрос_котировок_СМСП.docx

    Приложение_№_2_ТЗ_задвижки.docx

    Приложение_№_3_Проект_договора_поставки.docx

    Протокол_№_32009379154_задвижки_итог.pdf

    Протокол_№_32009379154_задвижки_итог.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ЦЕНТР ПО СВЕРХГЛУБОКОМУ БУРЕНИЮ И КОМПЛЕКСНОМУ ИЗУЧЕНИЮ НЕДР ЗЕМЛИ
    Все закупки и тендеры АО НПЦ НЕДРА

    Юридический адрес

    150000, ОБЛ ЯРОСЛАВСКАЯ, Г ЯРОСЛАВЛЬ, УЛ СВОБОДЫ, 8/38,

    Почтовый адрес

    150000, г. Ярославль, ул. Свободы, д. 8/38

    Контактный телефон

    +7 3452 53-25-96 доб. 2324

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    KornevYV@rusgeology.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Корнев Юрий Валентинович

    Место рассмотрения предложений

    Ярославль

    Закупки и тендеры Ярославская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка задвижек высокого давления для манифольда буровой установки для скважины Новоякимовская

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    04.09.202004.09.2020 07:0004.09.2020 07:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009379154Подведение итогов не позднее Поставка задвижек высокого давления для манифольда буровой установки для скважины НовоякимовскаяЯрославль

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка задвижек высокого давления для манифольда буровой установки для скважины Новоякимовская

    Начальная цена

    457 650,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ЦЕНТР ПО СВЕРХГЛУБОКОМУ БУРЕНИЮ И КОМПЛЕКСНОМУ ИЗУЧЕНИЮ НЕДР ЗЕМЛИ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО НПЦ НЕДРА
    Все закупки и тендеры АО НПЦ НЕДРА

    Адрес местонахождения

    150000, ОБЛ ЯРОСЛАВСКАЯ, Г ЯРОСЛАВЛЬ, УЛ СВОБОДЫ, 8/38,

    150000, г. Ярославль, ул. Свободы, д. 8/38

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/724212/name/5f4e1a6a214202.17494559

    01.09.2020

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/729180/name/5f58ca4f35f8e1.36833111

    09.09.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство арматуры трубопроводной (арматуры)"

    Кол-во: 1.00000

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