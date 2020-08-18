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    Главная / Торги / поставка одежды специального назначения (г. Кыштым)

    поставка одежды специального назначения (г. Кыштым)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь18.08.2020 10:5918.08.2020 10:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009379158Дата и время окончания срока приема заявок поставка одежды специального назначения (г. Кыштым) ЧелябинскПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    32009379158

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    поставка одежды специального назначения (г. Кыштым)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений в электронной форме для СМСП

    Дата публикации

    05.08.2020 08:56

    Сопровождение по регистрации в ЕРУЗ

    Документация процедуры

    Извещение_об_осуществлении_запроса_предложений_в_электронной_форме_FU_0000639.docx

    Копия_Копия_Форма_3_Коммерческого_предложения__№FU_0000639__копия.xlsx

    Копия_Копия_Форма_13_описания_поставляемого_товара_FU0000639.xlsx

    Документация_о_запросе_предложений_в_электронной_форме_FU0000639_(изм.1).docx

    Извещение_об_осуществлении_запроса_предложений_в_электронной_форме_FU_0000639_(изм.1).docx

    Извещение_о_внесении_изменений_в_документацию.doc

    Техническое_задание_одежда_(уточнение)1.docx

    Извещение_о_внесении_изменений_в_документацию.pdf

    Техническое_задание_одежда_(уточнение).docx

    Документация_о_запросе_предложений_в_электронной_форме_FU0000639.docx

    32009379158_itog_protocol.rtf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЧЕЛЯБИНСК
    Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЧЕЛЯБИНСК

    Юридический адрес

    454080, ОБЛ ЧЕЛЯБИНСКАЯ, Г ЧЕЛЯБИНСК, УЛ СОНИ КРИВОЙ, ДОМ 69А, КАБИНЕТ 32

    Почтовый адрес

    454080, Челябинская область, г. Челябинск, ул. Сони Кривой, д. 69А, кабинет 32

    Контактный телефон

    +7 902 898-53-62

    Факс

    +7 351 247-91-40

    Адрес электронной почты

    kolesnikov@gazcom74.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Серадский Владимир Григорьевич

    Место рассмотрения предложений

    Челябинск

    Закупки и тендеры Челябинская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка одежды специального назначения (г. Кыштым)

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    20.08.202020.08.2020 13:0020.08.2020 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009379158Подведение итогов не позднее поставка одежды специального назначения (г. Кыштым) Челябинск

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка одежды специального назначения (г. Кыштым)

    Начальная цена

    3 403 859,82

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЧЕЛЯБИНСК
    Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЧЕЛЯБИНСК

    Адрес местонахождения

    454080, ОБЛ ЧЕЛЯБИНСКАЯ, Г ЧЕЛЯБИНСК, УЛ СОНИ КРИВОЙ, ДОМ 69А, КАБИНЕТ 32

    454080, Челябинская область, г. Челябинск, ул. Сони Кривой, д. 69А, кабинет 32

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/717172/name/5f3e4f27268e07.35760007

    20.08.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство спецодежды"

    Кол-во: 816.00000

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