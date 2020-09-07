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    Главная / Торги / Строительные и расходные материалы

    Строительные и расходные материалы

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь07.09.2020 12:0007.09.2020 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП008380Дата и время окончания срока приема заявок Строительные и расходные материалыХимкиПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП008380

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Строительные и расходные материалы

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    05.08.2020 08:57

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Презентация_Строительные_материалы_(1).pdf

    ГП008380_second_parts_protocol.rtf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Акционерное общество Международный аэропорт Шереметьево
    Все закупки и тендеры АО МАШ

    Юридический адрес

    141400, Российская Федерация, Московская область, Химки, аэропорт Шереметьево, -

    Почтовый адрес

    141400, Российская Федерация, Московская область, Химки, аэропорт Шереметьево, -

    Контактный телефон

    +7 495 578-44-27

    Факс

    Адрес электронной почты

    ds.alginichev@svo.aero

    Ф.И.О. контактного лица

    Алгиниче Дмитрий Сергеевич

    Место рассмотрения предложений

    Химки

    Закупки и тендеры Московская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Строительные и расходные материалы

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    07.09.2020 12:00 GMT +307.09.2020 12:0007.09.2020 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП008380Дата и время окончания срока приема заявок Строительные и расходные материалыХимки

    Подведение итогов не позднее

    07.09.2020 12:0007.09.2020 12:0007.09.2020 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП008380Подведение итогов не позднее Строительные и расходные материалыХимки

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    07.09.202007.09.2020 12:0007.09.2020 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП008380Подведение итогов не позднее Строительные и расходные материалыХимки

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Строительные и расходные материалы

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Акционерное общество Международный аэропорт Шереметьево»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО МАШ
    Все закупки и тендеры АО МАШ

    Адрес местонахождения

    141400, Российская Федерация, Московская область, Химки, аэропорт Шереметьево, -

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Презентация

    04.09.2020

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/727768/name/5f563286057583.41025684

    07.09.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "НЕЛИКВИД БУМАГА ШЛИФОВАЛЬНАЯ 775ММ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 2"

    "НЕЛИКВИД ПЛИТКА КЕРАМИЧЕСКПЬЕТРА 20Х30"

    Кол-во: 7.2

    "Позиция 3"

    "НЕЛИКВИД ПЛИТКА КЕРАМИЧЕСКАЯ 30Х30"

    Кол-во: 107.27

    "Позиция 4"

    "НЕЛИКВИД ПЛИТКА ПОТОЛОЧНАЯ 600Х600Х15"

    Кол-во: 0.98

    "Позиция 5"

    "НЕЛИКВИД ПЛИТКА 20Х30"

    Кол-во: 6

    "Позиция 6"

    "НЕЛИКВИД ПОРОГ"

    Кол-во: 84

    "Позиция 7"

    "НЕЛИКВИД СТЕКЛООБОИ"

    Кол-во: 2

    "Позиция 8"

    "НЕЛИКВИД ШУРУП ЦИНК 5Х40"

    Кол-во: 5.5

    "Позиция 9"

    "НЕЛИКВИД ШУРУП 5Х60"

    Кол-во: 3.8

    "Позиция 10"

    "НЕЛИКВИД_БЕЙДЖ С ЗАЖИМОМ"

    Кол-во: 410

    "Позиция 11"

    "НЕЛИКВИД_ГИЛЬЗА МЕДНАЯ ЛУЖ ГМЛ 35-9"

    Кол-во: 30

    "Позиция 12"

    "НЕЛИКВИД_ДОСКА ОБРЕЗНАЯ 30Х150Х6000"

    Кол-во: 3.19

    "Позиция 13"

    "НЕЛИКВИД_ЗАМОК DL 1901/65 P2/ZN"

    Кол-во: 1

    "Позиция 14"

    "НЕЛИКВИД_КАБЕЛЬ МКЭШ 2Х0,75"

    Кол-во: 15

    "Позиция 15"

    "НЕЛИКВИД_КОМПЛЕКТ РЕМОНТНЫЙ 5106599-608"

    Кол-во: 1

    "Позиция 16"

    "НЕЛИКВИД_КОМПЛЕКТ РУЧЕК С КЛЮЧАМИ 5320-6"

    Кол-во: 1

    "Позиция 17"

    "НЕЛИКВИД_ПЛИТКА КЕРАМИЧЕСКАЯ 303Х303"

    Кол-во: 5.52

    "Позиция 18"

    "НЕЛИКВИД_ПЛИТКА НАПОЛЬНАЯ 60Х60"

    Кол-во: 9.72

    "Позиция 19"

    "НЕЛИКВИД_ПЛИТКА НАПОЛЬНАЯ 60Х60"

    Кол-во: 11.6

    "Позиция 20"

    "НЕЛИКВИД_ПЛИТКА НАПОЛЬНАЯ 60Х60"

    Кол-во: 126.72

    "Позиция 21"

    "НЕЛИКВИД_ПЛИТКА НАПОЛЬНАЯ 60Х60"

    Кол-во: 38.76

    "Позиция 22"

    "НЕЛИКВИД_ПЛИТКА ОБЛИЦОВ 30Х20"

    Кол-во: 36.638

    "Позиция 23"

    "НЕЛИКВИД_ПЛИТКА ОБЛИЦОВ 30Х20"

    Кол-во: 12.84

    "Позиция 24"

    "НЕЛИКВИД_ПЛИТКА ОБЛИЦОВ 30Х20"

    Кол-во: 198

    "Позиция 25"

    "НЕЛИКВИД_ФИЛЬТР НАПОРНЫЙ 2ФГМ 32-10К"

    Кол-во: 4

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