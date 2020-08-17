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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
32009379459
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка легковых автомобилей
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
05.08.2020 09:57
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
440061, Российская Федерация, Пензенская область, Пенза, ул. Пролетарская, 80
Почтовый адрес
440061, Российская Федерация, Пензенская область, Пенза, ул. Пролетарская, 80
Контактный телефон
+7 8412 49-09-11
Факс
--
Адрес электронной почты
F0582612@prg.sura.ru
Ф.И.О. контактного лица
Дубова Мария Николаевна
Место рассмотрения предложений
Пенза
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Автомобиль LADA Largus Cross
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
17.08.2020 11:59 GMT +317.08.2020 11:5917.08.2020 11:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009379459Дата и время окончания срока приема заявок Автомобиль LADA Largus Cross Пенза
Дата и время вскрытия заявок
17.08.2020 11:5917.08.2020 11:5917.08.2020 11:59Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32009379459Дата и время вскрытия заявок Автомобиль LADA Largus Cross Пенза
Подведение итогов не позднее
18.08.2020 17:0018.08.2020 17:0018.08.2020 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009379459Подведение итогов не позднее Автомобиль LADA Largus Cross Пенза
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Автомобиль LADA Largus Cross
Начальная цена
2 432 700,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ ПЕНЗА
Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ ПЕНЗА
Адрес местонахождения
440061, Российская Федерация, Пензенская область, Пенза, ул. Пролетарская, 80
Отсутствуют
Документация лота
Кол-во: 3.00000
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