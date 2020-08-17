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    Главная / Торги / Поставка легковых автомобилей

    Поставка легковых автомобилей

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь17.08.2020 11:5917.08.2020 11:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009379459Дата и время окончания срока приема заявок Автомобиль LADA Largus Cross ПензаПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32009379459

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    4ЗПЭ2020

    Наименование закупки

    Поставка легковых автомобилей

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    05.08.2020 09:57

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Извещение_об_осуществлении_запроса_предложений_в_электронной_форме_.docx

    Документация.docx

    Форма_3._Коммерческое_предложение.xlsx

    Техническое_задание_(4).docx

    Проект_договора.docx

    итоговый_протокол.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ ПЕНЗА
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ ПЕНЗА

    Юридический адрес

    440061, Российская Федерация, Пензенская область, Пенза, ул. Пролетарская, 80

    Почтовый адрес

    440061, Российская Федерация, Пензенская область, Пенза, ул. Пролетарская, 80

    Контактный телефон

    +7 8412 49-09-11

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    F0582612@prg.sura.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Дубова Мария Николаевна

    Место рассмотрения предложений

    Пенза

    Закупки и тендеры Пензенская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Автомобиль LADA Largus Cross

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    17.08.2020 11:59 GMT +317.08.2020 11:5917.08.2020 11:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009379459Дата и время окончания срока приема заявок Автомобиль LADA Largus Cross Пенза

    Дата и время вскрытия заявок

    17.08.2020 11:5917.08.2020 11:5917.08.2020 11:59Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32009379459Дата и время вскрытия заявок Автомобиль LADA Largus Cross Пенза

    Подведение итогов не позднее

    18.08.2020 17:0018.08.2020 17:0018.08.2020 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009379459Подведение итогов не позднее Автомобиль LADA Largus Cross Пенза

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    18.08.202018.08.2020 17:0018.08.2020 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009379459Подведение итогов не позднее Автомобиль LADA Largus Cross Пенза

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Автомобиль LADA Largus Cross

    Начальная цена

    2 432 700,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ ПЕНЗА
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ ПЕНЗА

    Адрес местонахождения

    440061, Российская Федерация, Пензенская область, Пенза, ул. Пролетарская, 80

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/714302/name/5f3d14fb9a8450.73022571

    19.08.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство автотранспортных средств"

    Кол-во: 3.00000

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