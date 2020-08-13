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    Главная / Торги / услуги по информационному обслуживанию ИСС "Консультант Плюс"

    услуги по информационному обслуживанию ИСС "Консультант Плюс"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь13.08.2020 16:0013.08.2020 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП008379Дата и время окончания срока приема заявок услуги по информационному обслуживанию ИСС "Консультант Плюс"СамараПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП008379

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    201

    Наименование закупки

    услуги по информационному обслуживанию ИСС "Консультант Плюс"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    05.08.2020 08:57

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    извещение.docx

    спецификация.docx

    Д-01_Договор_универсальный_2020.doc

    Требования_для_аккредитации.zip

    формы_для_заполнения.zip

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ИНСТИТУТ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ И ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИМ РАБОТАМ В НЕФТЯНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ГИПРОВОСТОКНЕФТЬ
    Все закупки и тендеры АО ГИПРОВОСТОКНЕФТЬ

    Юридический адрес

    443041, ОБЛ САМАРСКАЯ, Г САМАРА, УЛ КРАСНОАРМЕЙСКАЯ, 93,

    Почтовый адрес

    443041, ОБЛ САМАРСКАЯ, Г САМАРА, УЛ КРАСНОАРМЕЙСКАЯ, 93

    Контактный телефон

    +7 846 276-26-00 доб. 4102

    Факс

    +7 846 233-46-96

    Адрес электронной почты

    Irina.SizovaS@Giprovostokneft.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Сизова Ирина Сергеевна

    Место рассмотрения предложений

    Самара

    Закупки и тендеры Самарская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Услуги по информационному обслуживанию ИСС "Консультант Плюс"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    13.08.2020 16:00 GMT +313.08.2020 16:0013.08.2020 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП008379Дата и время окончания срока приема заявок услуги по информационному обслуживанию ИСС "Консультант Плюс"Самара

    Дата и время вскрытия заявок

    13.08.2020 16:0013.08.2020 16:0013.08.2020 16:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП008379Дата и время вскрытия заявок услуги по информационному обслуживанию ИСС "Консультант Плюс"Самара

    Подведение итогов не позднее

    19.08.2020 16:0019.08.2020 16:0019.08.2020 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП008379Подведение итогов не позднее услуги по информационному обслуживанию ИСС "Консультант Плюс"Самара

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    19.08.202019.08.2020 16:0019.08.2020 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП008379Подведение итогов не позднее услуги по информационному обслуживанию ИСС "Консультант Плюс"Самара

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Услуги по информационному обслуживанию ИСС "Консультант Плюс"

    Начальная цена

    425 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ИНСТИТУТ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ И ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИМ РАБОТАМ В НЕФТЯНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ГИПРОВОСТОКНЕФТЬ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ГИПРОВОСТОКНЕФТЬ
    Все закупки и тендеры АО ГИПРОВОСТОКНЕФТЬ

    Адрес местонахождения

    443041, ОБЛ САМАРСКАЯ, Г САМАРА, УЛ КРАСНОАРМЕЙСКАЯ, 93,

    443041, ОБЛ САМАРСКАЯ, Г САМАРА, УЛ КРАСНОАРМЕЙСКАЯ, 93

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "услуги по информационному обслуживанию ИСС "Консультант Плюс""

    Кол-во: 1

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