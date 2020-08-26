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    Главная / Торги / Предоставление услуг по финансовой аренде (лизингу)

    Предоставление услуг по финансовой аренде (лизингу)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь26.08.2020 10:0026.08.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009379137Дата и время окончания срока приема заявок Предоставление услуг по финансовой аренде (лизингу)Нижний НовгородПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32009379137

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Предоставление услуг по финансовой аренде (лизингу)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Конкурс

    Дата публикации

    05.08.2020 08:51

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Итоговый_протокол_128.zip

    Раздел_6_Техническое_задание_с_изменением_№1_от_06.08.2020.docx

    Извещение_о_внесении_изменений_№1__от_06.08.2020..docx

    Документация_128.docx

    Извещение_128.docx

    Раздел_5_Проект_договора_128.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО НИЖЕГОРОДСКИЙ ВОДОКАНАЛ
    Все закупки и тендеры АО НИЖЕГОРОДСКИЙ ВОДОКАНАЛ

    Юридический адрес

    603086, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ КЕРЧЕНСКАЯ, ДОМ 15А,

    Почтовый адрес

    603950, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ КЕРЧЕНСКАЯ, ДОМ 15А

    Контактный телефон

    +7 831 246-99-87

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    ukoshechkina@vodokanal-nn.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Кошечкина Юлия Владимировна

    Место рассмотрения предложений

    Нижний Новгород

    Закупки и тендеры Нижегородская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Предоставление услуг по финансовой аренде (лизингу)

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    26.08.2020 10:00 GMT +326.08.2020 10:0026.08.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009379137Дата и время окончания срока приема заявок Предоставление услуг по финансовой аренде (лизингу)Нижний Новгород

    Дата и время вскрытия заявок

    26.08.2020 10:00GMT +326.08.2020 10:0026.08.2020 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32009379137Дата и время вскрытия заявок Предоставление услуг по финансовой аренде (лизингу)Нижний Новгород

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    28.08.202028.08.2020 19:0028.08.2020 19:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 32009379137Дата окончания срока рассмотрения заявок Предоставление услуг по финансовой аренде (лизингу)Нижний Новгород

    Подведение итогов не позднее

    01.09.2020 19:0001.09.2020 19:0001.09.2020 19:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009379137Подведение итогов не позднее Предоставление услуг по финансовой аренде (лизингу)Нижний Новгород

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    01.09.202001.09.2020 19:0001.09.2020 19:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009379137Подведение итогов не позднее Предоставление услуг по финансовой аренде (лизингу)Нижний Новгород

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Предоставление услуг по финансовой аренде (лизингу)

    Начальная цена

    64 974 924,93

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО НИЖЕГОРОДСКИЙ ВОДОКАНАЛ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО НИЖЕГОРОДСКИЙ ВОДОКАНАЛ
    Все закупки и тендеры АО НИЖЕГОРОДСКИЙ ВОДОКАНАЛ

    Адрес местонахождения

    603086, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ КЕРЧЕНСКАЯ, ДОМ 15А,

    603950, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ КЕРЧЕНСКАЯ, ДОМ 15А

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/724796/name/5f4f409db2e283.64422067

    02.09.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Деятельность по финансовой аренде (лизингу/сублизингу)"

    Кол-во: 1.00000

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