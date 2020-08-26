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Номер извещения
32009379137
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Предоставление услуг по финансовой аренде (лизингу)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурс
Дата публикации
05.08.2020 08:51
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
603086, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ КЕРЧЕНСКАЯ, ДОМ 15А,
Почтовый адрес
603950, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ КЕРЧЕНСКАЯ, ДОМ 15А
Контактный телефон
+7 831 246-99-87
Факс
--
Адрес электронной почты
ukoshechkina@vodokanal-nn.ru
Ф.И.О. контактного лица
Кошечкина Юлия Владимировна
Место рассмотрения предложений
Нижний Новгород
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Предоставление услуг по финансовой аренде (лизингу)
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
26.08.2020 10:00 GMT +326.08.2020 10:0026.08.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009379137Дата и время окончания срока приема заявок Предоставление услуг по финансовой аренде (лизингу)Нижний Новгород
Дата и время вскрытия заявок
26.08.2020 10:00GMT +326.08.2020 10:0026.08.2020 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32009379137Дата и время вскрытия заявок Предоставление услуг по финансовой аренде (лизингу)Нижний Новгород
Дата окончания срока рассмотрения заявок
28.08.202028.08.2020 19:0028.08.2020 19:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 32009379137Дата окончания срока рассмотрения заявок Предоставление услуг по финансовой аренде (лизингу)Нижний Новгород
Подведение итогов не позднее
01.09.2020 19:0001.09.2020 19:0001.09.2020 19:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009379137Подведение итогов не позднее Предоставление услуг по финансовой аренде (лизингу)Нижний Новгород
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Предоставление услуг по финансовой аренде (лизингу)
Начальная цена
64 974 924,93
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО НИЖЕГОРОДСКИЙ ВОДОКАНАЛ
Все закупки и тендеры АО НИЖЕГОРОДСКИЙ ВОДОКАНАЛ
Адрес местонахождения
603086, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ КЕРЧЕНСКАЯ, ДОМ 15А,
603950, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ КЕРЧЕНСКАЯ, ДОМ 15А
Отсутствуют
Документация лота
Кол-во: 1.00000
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