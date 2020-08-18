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Номер извещения
ГП008372
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Открытый конкурентный отбор организации, способной оказать услуги по поставке программного обеспечения Emerson
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурентный отбор
Дата публикации
05.08.2020 08:37
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
109429, Г. МОСКВА, КВ-Л КАПОТНЯ 2-Й, Д. 1, К. 3,
Почтовый адрес
109429, Г МОСКВА, КВ-Л КАПОТНЯ 2-Й, 1, 3
Контактный телефон
+7 495 734-92-00
Адрес электронной почты
uzru-mnpz@gazprom-neft.ru
Ф.И.О. контактного лица
Кремнева Татьяна Валерьевна
Место рассмотрения заявок
Москва
Закупки и тендеры
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
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ИТ-Лицензии
Дата и время окончания срока приема заявок
18.08.2020 16:30 GMT +318.08.2020 16:3018.08.2020 16:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП008372Дата и время окончания срока приема заявок ИТ-ЛицензииМосква
Текущий статус
Архив
Предмет договора
ИТ-Лицензии
Официальный сайт, на котором размещена документация
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