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    Главная / Торги / Автошины

    Автошины

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь04.09.2020 12:0004.09.2020 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП008376Дата и время окончания срока приема заявок АвтошиныХимкиПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП008376

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Автошины

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    05.08.2020 08:46

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Презентация_Автошины.pdf

    ГП008376_second_parts_protocol.rtf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Акционерное общество Международный аэропорт Шереметьево
    Все закупки и тендеры АО МАШ

    Юридический адрес

    141400, Российская Федерация, Московская область, Химки, аэропорт Шереметьево, -

    Почтовый адрес

    141400, Российская Федерация, Московская область, Химки, аэропорт Шереметьево, -

    Контактный телефон

    +7 495 578-44-27

    Факс

    Адрес электронной почты

    ds.alginichev@svo.aero

    Ф.И.О. контактного лица

    Алгиниче Дмитрий Сергеевич

    Место рассмотрения предложений

    Химки

    Закупки и тендеры Московская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Автошины

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    04.09.2020 12:00 GMT +304.09.2020 12:0004.09.2020 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП008376Дата и время окончания срока приема заявок АвтошиныХимки

    Подведение итогов не позднее

    04.09.2020 12:0004.09.2020 12:0004.09.2020 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП008376Подведение итогов не позднее АвтошиныХимки

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    04.09.202004.09.2020 12:0004.09.2020 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП008376Подведение итогов не позднее АвтошиныХимки

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Автошины

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Акционерное общество Международный аэропорт Шереметьево»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО МАШ
    Все закупки и тендеры АО МАШ

    Адрес местонахождения

    141400, Российская Федерация, Московская область, Химки, аэропорт Шереметьево, -

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Презентация

    05.08.2020

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/727775/name/5f5633c0c225e2.81120596

    07.09.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "АВТОШИНА В СБОРЕ 7.00-12 CONTINENTAI"

    Кол-во: 5

    "Позиция 2"

    "АВТОШИНА 140/55-94,00 ECOSOLID С ЗАМКОМ"

    Кол-во: 20

    "Позиция 3"

    "АВТОШИНА 15Х4 1/2-8 (ЦЕЛЬНОЛИТАЯ)"

    Кол-во: 26

    "Позиция 4"

    "АВТОШИНА 15Х4 1/2-8 (ЦЕЛЬНОЛИТАЯ)"

    Кол-во: 10

    "Позиция 5"

    "АВТОШИНА 15Х4 1/2-8 (ЦЕЛЬНОЛИТАЯ)"

    Кол-во: 10

    "Позиция 6"

    "АВТОШИНА 155/65 R13 SAVA ESKIMO"

    Кол-во: 3

    "Позиция 7"

    "АВТОШИНА 18,5-12 1/8"

    Кол-во: 2

    "Позиция 8"

    "АВТОШИНА 18Х7-8 16 3PR KENDA"

    Кол-во: 3

    "Позиция 9"

    "АВТОШИНА 225/70 R15 FB"

    Кол-во: 1

    "Позиция 10"

    "АВТОШИНА 24-21 XZL 176G MICHELIN"

    Кол-во: 1

    "Позиция 11"

    "АВТОШИНА 24/00R21 MICHELIN"

    Кол-во: 1

    "Позиция 12"

    "АВТОШИНА 28.8-15 РR12 BRIDGESTON"

    Кол-во: 1

    "Позиция 13"

    "АВТОШИНА 8.25 R15 KORMORAN"

    Кол-во: 1

    "Позиция 14"

    "ШИНА БАНДАЖНАЯ 16 1/4Х7Х11 TRELLEBORG"

    Кол-во: 4

    "Позиция 15"

    "ШИНА ЦЕЛЬНОЛИТАЯ С ЗАМК. 200/50-10/6.50"

    Кол-во: 8

    "Позиция 16"

    "ШИНА ЦЕЛЬНОЛИТАЯ С ЗАМКОМ 8,25-15/6,50"

    Кол-во: 10

    "Позиция 17"

    "ШИНА 385/95R24 X-CRAN (MICHELIN)"

    Кол-во: 2

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