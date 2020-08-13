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    Главная / Торги / Закупка ленты конвейерной для нужд ООО "Мечел - Материалы" (Челябинский филиал). Возможен прием продукции аналогичной по техническим характеристикам и назначению. Поставляемая лента конвейерная должна быть новой, прежде не бывшей в эксплуатации, не использованной в выставочных, демонстрационных и других целях, производства не ранее 2020 года и по своим техническим характеристикам соответствовать требованиям Технических заданий ООО "Мечел - Материалы" (Челябинский филиал).

    Закупка ленты конвейерной для нужд ООО "Мечел - Материалы" (Челябинский филиал). Возможен прием продукции аналогичной по техническим характеристикам и назначению. Поставляемая лента конвейерная должна быть новой, прежде не бывшей в эксплуатации, не использованной в выставочных, демонстрационных и других целях, производства не ранее 2020 года и по своим техническим характеристикам соответствовать требованиям Технических заданий ООО "Мечел - Материалы" (Челябинский филиал).

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь13.08.2020 14:0013.08.2020 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП008615Дата и время окончания срока приема заявок Закупка ленты конвейерной для нужд ООО "Мечел - Материалы" (Челябинский филиал). Возможен прием продукции аналогичной по техническим характеристикам и назначению. Поставляемая лента конвейерная должна быть новой, прежде не бывшей в эксплуатации, не использованной в выставочных, демонстрационных и других целях, производства не ранее 2020 года и по своим техническим характеристикам соответствовать требованиям Технических заданий ООО "Мечел - Материалы" (Челябинский филиал).МоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП008615

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    ОЗиЦС/20-00839

    Наименование закупки

    Закупка ленты конвейерной для нужд ООО "Мечел - Материалы" (Челябинский филиал). Возможен прием продукции аналогичной по техническим характеристикам и назначению. Поставляемая лента конвейерная должна быть новой, прежде не бывшей в эксплуатации, не использованной в выставочных, демонстрационных и других целях, производства не ранее 2020 года и по своим техническим характеристикам соответствовать требованиям Технических заданий ООО "Мечел - Материалы" (Челябинский филиал).

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    06.08.2020 13:02

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Зак.документацияММЧФлента.2020.docx

    ДОГОВОР_ТФ_закупки_ТМЦ_(форма)лента.docx

    Приложение_№1_к_офертеММЧФлента.xlsx

    Приложение_№5ММЧФлента2020.xlsx

    ТЗ-ММЧФлента.7z

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО МЕЧЕЛ
    Все закупки и тендеры ПАО МЕЧЕЛ

    Юридический адрес

    125167, Российская Федерация, Москва, Красноармейская, 1

    Почтовый адрес

    125167, Российская Федерация, Москва, Красноармейская, 1

    Контактный телефон

    +7 495 221-88-88 доб. 62696

    Факс

    +7 495 221-88-00

    Адрес электронной почты

    irina.pochalkina@mechel.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Почалкина Ирина Владимировна

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Закупка ленты конвейерной для нужд ООО "Мечел - Материалы" (Челябинский филиал). Возможен прием продукции аналогичной по техническим характеристикам и назначению. Поставляемая лента конвейерная должна быть новой, прежде не бывшей в эксплуатации, не использованной в выставочных, демонстрационных и других целях, производства не ранее 2020 года и по своим техническим характеристикам соответствовать требованиям Технических заданий ООО "Мечел - Материалы" (Челябинский филиал).

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    13.08.2020 14:00 GMT +313.08.2020 14:0013.08.2020 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП008615Дата и время окончания срока приема заявок Закупка ленты конвейерной для нужд ООО "Мечел - Материалы" (Челябинский филиал). Возможен прием продукции аналогичной по техническим характеристикам и назначению. Поставляемая лента конвейерная должна быть новой, прежде не бывшей в эксплуатации, не использованной в выставочных, демонстрационных и других целях, производства не ранее 2020 года и по своим техническим характеристикам соответствовать требованиям Технических заданий ООО "Мечел - Материалы" (Челябинский филиал).Москва

    Подведение итогов не позднее

    30.10.2020 17:0030.10.2020 17:0030.10.2020 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП008615Подведение итогов не позднее Закупка ленты конвейерной для нужд ООО "Мечел - Материалы" (Челябинский филиал). Возможен прием продукции аналогичной по техническим характеристикам и назначению. Поставляемая лента конвейерная должна быть новой, прежде не бывшей в эксплуатации, не использованной в выставочных, демонстрационных и других целях, производства не ранее 2020 года и по своим техническим характеристикам соответствовать требованиям Технических заданий ООО "Мечел - Материалы" (Челябинский филиал).Москва

    Текущий статус

    Подведение итогов

    Дата подведения итогов

    30.10.202030.10.2020 17:0030.10.2020 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП008615Подведение итогов не позднее Закупка ленты конвейерной для нужд ООО "Мечел - Материалы" (Челябинский филиал). Возможен прием продукции аналогичной по техническим характеристикам и назначению. Поставляемая лента конвейерная должна быть новой, прежде не бывшей в эксплуатации, не использованной в выставочных, демонстрационных и других целях, производства не ранее 2020 года и по своим техническим характеристикам соответствовать требованиям Технических заданий ООО "Мечел - Материалы" (Челябинский филиал).Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Закупка ленты конвейерной для нужд ООО "Мечел - Материалы" (Челябинский филиал). Возможен прием продукции аналогичной по техническим характеристикам и назначению. Поставляемая лента конвейерная должна быть новой, прежде не бывшей в эксплуатации, не использованной в выставочных, демонстрационных и других целях, производства не ранее 2020 года и по своим техническим характеристикам соответствовать требованиям Технических заданий ООО "Мечел - Материалы" (Челябинский филиал).

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО МЕЧЕЛ
    Все закупки и тендеры ПАО МЕЧЕЛ

    Адрес местонахождения

    125167, Российская Федерация, Москва, Красноармейская, 1

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Зак.документация

    11.08.2020

    Приложение1

    11.08.2020

    Приложение5

    11.08.2020

    Тех.задания

    11.08.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Лента конвейерная 2.2-900-4-ТК-200-2-5-2 -И-РБ ГОСТ 20-2018,ТУ Производителя 2 полугодие 2020г. 45-60 календарных дней с момента заключения договора и спецификации"

    Кол-во: 137.5

    "Позиция 2"

    "Лента транспортерная 2.2-1500-4-ТК-200-2-5-2-И-РБ ГОСТ 20-2018,ТУ Производителя 2 полугодие 2020г. 45-60 календарных дней с момента заключения договора и спецификации"

    Кол-во: 120

    "Позиция 3"

    "Лента конвейерная 2.2-800-4-ТК-200-2-5-2-И-РБ ГОСТ 20-2018,ТУ Производителя 2 полугодие 2020г. 45-60 календарных дней с момента заключения договора и спецификации"

    Кол-во: 160

    "Позиция 4"

    "Лента конвейерная 2.2-1400-4-ТК-200-2-5-2-И-РБ ГОСТ 20-2018,ТУ Производителя 2 полугодие 2020г. 45-60 календарных дней с момента заключения договора и спецификации"

    Кол-во: 125

    "Позиция 5"

    "Лента конвейерная 2.2-400-3-ТК-200-2-5-2 НБ ГОСТ 20-2018,ТУ Производителя 2 полугодие 2020г. 45-60 календарных дней с момента заключения договора и спецификации"

    Кол-во: 100

    "Позиция 6"

    "Лента конвейерная 2.2-600-3-ТК-200-2-5-2 НБ ГОСТ 20-2018,ТУ Производителя 2 полугодие 2020г. 45-60 календарных дней с момента заключения договора и спецификации"

    Кол-во: 150

    "Позиция 7"

    "Лента конвейерная 2М-800-4-ТК-200-2-5-2-М-РБ ГОСТ 20-2018,ТУ Производителя 2 полугодие 2020г. 45-60 календарных дней с момента заключения договора и спецификации"

    Кол-во: 80

    "Позиция 8"

    "Лента конвейерная 2Т1-400-5-ТК-200-2-6-2-И-РБ ГОСТ 20-2018,ТУ Производителя 2 полугодие 2020г. 45-60 календарных дней с момента заключения договора и спецификации"

    Кол-во: 50

    "Позиция 9"

    "Лента конвейерная 2.2-800-5-ТК-200-2-6-2-И-РБ ГОСТ 20-2018,ТУ Производителя 2 полугодие 2020г. 45-60 календарных дней с момента заключения договора и спецификации"

    Кол-во: 130

    "Позиция 10"

    "Лента конвейерная 2.2-1000-5-ТК-200-2-6-2-И-РБ ГОСТ 20-2018,ТУ Производителя 2 полугодие 2020г. 45-60 календарных дней с момента заключения договора и спецификации"

    Кол-во: 100

    "Позиция 11"

    "Лента конвейерная 2М-1000-5-ТК-200-2-5-2-И-РБ ГОСТ 20-2018,ТУ Производителя 2 полугодие 2020г. 45-60 календарных дней с момента заключения договора и спецификации"

    Кол-во: 200

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