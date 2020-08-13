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Номер извещения
ГП008615
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Закупка ленты конвейерной для нужд ООО "Мечел - Материалы" (Челябинский филиал). Возможен прием продукции аналогичной по техническим характеристикам и назначению. Поставляемая лента конвейерная должна быть новой, прежде не бывшей в эксплуатации, не использованной в выставочных, демонстрационных и других целях, производства не ранее 2020 года и по своим техническим характеристикам соответствовать требованиям Технических заданий ООО "Мечел - Материалы" (Челябинский филиал).
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционная
Дата публикации
06.08.2020 13:02
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
125167, Российская Федерация, Москва, Красноармейская, 1
Почтовый адрес
125167, Российская Федерация, Москва, Красноармейская, 1
Контактный телефон
+7 495 221-88-88 доб. 62696
Факс
+7 495 221-88-00
Адрес электронной почты
irina.pochalkina@mechel.com
Ф.И.О. контактного лица
Почалкина Ирина Владимировна
Место рассмотрения предложений
Москва
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Закупка ленты конвейерной для нужд ООО "Мечел - Материалы" (Челябинский филиал). Возможен прием продукции аналогичной по техническим характеристикам и назначению. Поставляемая лента конвейерная должна быть новой, прежде не бывшей в эксплуатации, не использованной в выставочных, демонстрационных и других целях, производства не ранее 2020 года и по своим техническим характеристикам соответствовать требованиям Технических заданий ООО "Мечел - Материалы" (Челябинский филиал).
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
13.08.2020 14:00 GMT +313.08.2020 14:0013.08.2020 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП008615Дата и время окончания срока приема заявок Закупка ленты конвейерной для нужд ООО "Мечел - Материалы" (Челябинский филиал). Возможен прием продукции аналогичной по техническим характеристикам и назначению. Поставляемая лента конвейерная должна быть новой, прежде не бывшей в эксплуатации, не использованной в выставочных, демонстрационных и других целях, производства не ранее 2020 года и по своим техническим характеристикам соответствовать требованиям Технических заданий ООО "Мечел - Материалы" (Челябинский филиал).Москва
Подведение итогов не позднее
30.10.2020 17:0030.10.2020 17:0030.10.2020 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП008615Подведение итогов не позднее Закупка ленты конвейерной для нужд ООО "Мечел - Материалы" (Челябинский филиал). Возможен прием продукции аналогичной по техническим характеристикам и назначению. Поставляемая лента конвейерная должна быть новой, прежде не бывшей в эксплуатации, не использованной в выставочных, демонстрационных и других целях, производства не ранее 2020 года и по своим техническим характеристикам соответствовать требованиям Технических заданий ООО "Мечел - Материалы" (Челябинский филиал).Москва
Текущий статус
Подведение итогов
Дата подведения итогов
30.10.202030.10.2020 17:0030.10.2020 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП008615Подведение итогов не позднее Закупка ленты конвейерной для нужд ООО "Мечел - Материалы" (Челябинский филиал). Возможен прием продукции аналогичной по техническим характеристикам и назначению. Поставляемая лента конвейерная должна быть новой, прежде не бывшей в эксплуатации, не использованной в выставочных, демонстрационных и других целях, производства не ранее 2020 года и по своим техническим характеристикам соответствовать требованиям Технических заданий ООО "Мечел - Материалы" (Челябинский филиал).Москва
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Закупка ленты конвейерной для нужд ООО "Мечел - Материалы" (Челябинский филиал). Возможен прием продукции аналогичной по техническим характеристикам и назначению. Поставляемая лента конвейерная должна быть новой, прежде не бывшей в эксплуатации, не использованной в выставочных, демонстрационных и других целях, производства не ранее 2020 года и по своим техническим характеристикам соответствовать требованиям Технических заданий ООО "Мечел - Материалы" (Челябинский филиал).
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО МЕЧЕЛ
Все закупки и тендеры ПАО МЕЧЕЛ
Адрес местонахождения
125167, Российская Федерация, Москва, Красноармейская, 1
Отсутствуют
Документация лота
Кол-во: 137.5
Кол-во: 120
Кол-во: 160
Кол-во: 125
Кол-во: 100
Кол-во: 150
Кол-во: 80
Кол-во: 50
Кол-во: 130
Кол-во: 100
Кол-во: 200
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