Зачистка от шлама сосудов, работающих под давлением процесса подготовки нефти и газа. Диагностирование и освидетельствование сосудов, работающих под давлением

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков, ПАО "Газпром нефть" Номер извещения ГП008369 Уникальный номер закупки Номер закупки 01-0039281-372-2020 Наименование закупки Зачистка от шлама сосудов, работающих под давлением процесса подготовки нефти и газа. Диагностирование и освидетельствование сосудов, работающих под давлением Валюта процедуры RUB Способ закупки Конкурентный отбор Дата публикации

Ускоренная регистрация за 1 час! Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗПРОМНЕФТЬ-ГЕО

Все закупки и тендеры ГПН-ГЕО Юридический адрес 191167, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Синопская набережная, дом 22А, помещение 563 Почтовый адрес 191167, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Синопская набережная, дом 22А, помещение 563 Контактный телефон +7 932 325-69-75 Адрес электронной почты RC_NSU@gazprom-neft.ru Ф.И.О. контактного лица Чаленко Е.О. Место рассмотрения заявок г. Тюмень Закупки и тендеры Санкт-Петербург Ключевые слова:

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Список лотов Лот 1 Зачистка от шлама сосудов, работающих под давлением процесса подготовки нефти и газа Дата и время окончания срока приема заявок 27.08.2020 11:00 GMT +3 Europe/Moscow Дата и время окончания срока приема заявок ГП008369 Дата и время окончания срока приема заявок Зачистка от шлама сосудов, работающих под давлением процесса подготовки нефти и газа г. Тюмень Текущий статус Архив Предмет договора Зачистка от шлама сосудов, работающих под давлением процесса подготовки нефти и газа Официальный сайт, на котором размещена документация Перейти на сайт