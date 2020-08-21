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    Главная / Торги / Очистка емкостей в корпусе № 34 (нейтрализатор)

    Очистка емкостей в корпусе № 34 (нейтрализатор)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь21.08.2020 08:0021.08.2020 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009378899Дата и время окончания срока приема заявок Очистка емкостей в корпусе № 34 (нейтрализатор)НовосибирскПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32009378899

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Очистка емкостей в корпусе № 34 (нейтрализатор)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Конкурс

    Дата публикации

    05.08.2020 07:13

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Извещение_.docx

    Документация.doc

    Техническое_задание_(Приложение_№_7_к_конкурсной_документации).pdf

    ЛСР_(2).pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Акционерное общество НИИ измерительных приборов-Новосибирский завод имени Коминтерна
    Все закупки и тендеры АО НПО НИИИП-НЗиК

    Юридический адрес

    630015, Российская Федерация, Новосибирская область, Новосибирск, Планетная, 32

    Почтовый адрес

    630015, Российская Федерация, Новосибирская область, Новосибирск, Планетная, 32

    Контактный телефон

    +7 383 279-36-89

    Факс

    +7 383 278-99-82

    Адрес электронной почты

    1616@komintern.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Лестева Елена Валерьевна

    Место рассмотрения предложений

    Новосибирск

    Закупки и тендеры Новосибирская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Очистка емкостей в корпусе № 34 (нейтрализатор)

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    21.08.2020 08:00 GMT +321.08.2020 08:0021.08.2020 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009378899Дата и время окончания срока приема заявок Очистка емкостей в корпусе № 34 (нейтрализатор)Новосибирск

    Дата и время вскрытия заявок

    21.08.2020 08:00GMT +321.08.2020 08:0021.08.2020 08:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32009378899Дата и время вскрытия заявок Очистка емкостей в корпусе № 34 (нейтрализатор)Новосибирск

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    25.08.202025.08.2020 13:0025.08.2020 13:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 32009378899Дата окончания срока рассмотрения заявок Очистка емкостей в корпусе № 34 (нейтрализатор)Новосибирск

    Подведение итогов не позднее

    27.08.2020 13:0027.08.2020 13:0027.08.2020 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009378899Подведение итогов не позднее Очистка емкостей в корпусе № 34 (нейтрализатор)Новосибирск

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    27.08.202027.08.2020 13:0027.08.2020 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009378899Подведение итогов не позднее Очистка емкостей в корпусе № 34 (нейтрализатор)Новосибирск

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Очистка емкостей в корпусе № 34 (нейтрализатор)

    Начальная цена

    199 785,60

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО НПО НИИИП-НЗиК
    Все закупки и тендеры АО НПО НИИИП-НЗиК

    Адрес местонахождения

    630015, Российская Федерация, Новосибирская область, Новосибирск, Планетная, 32

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Сбор неопасных отходов"

    Кол-во:

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