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Номер извещения
32009378899
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Очистка емкостей в корпусе № 34 (нейтрализатор)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурс
Дата публикации
05.08.2020 07:13
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
630015, Российская Федерация, Новосибирская область, Новосибирск, Планетная, 32
Почтовый адрес
630015, Российская Федерация, Новосибирская область, Новосибирск, Планетная, 32
Контактный телефон
+7 383 279-36-89
Факс
+7 383 278-99-82
Адрес электронной почты
1616@komintern.ru
Ф.И.О. контактного лица
Лестева Елена Валерьевна
Место рассмотрения предложений
Новосибирск
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Очистка емкостей в корпусе № 34 (нейтрализатор)
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
21.08.2020 08:00 GMT +321.08.2020 08:0021.08.2020 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009378899Дата и время окончания срока приема заявок Очистка емкостей в корпусе № 34 (нейтрализатор)Новосибирск
Дата и время вскрытия заявок
21.08.2020 08:00GMT +321.08.2020 08:0021.08.2020 08:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32009378899Дата и время вскрытия заявок Очистка емкостей в корпусе № 34 (нейтрализатор)Новосибирск
Дата окончания срока рассмотрения заявок
25.08.202025.08.2020 13:0025.08.2020 13:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 32009378899Дата окончания срока рассмотрения заявок Очистка емкостей в корпусе № 34 (нейтрализатор)Новосибирск
Подведение итогов не позднее
27.08.2020 13:0027.08.2020 13:0027.08.2020 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009378899Подведение итогов не позднее Очистка емкостей в корпусе № 34 (нейтрализатор)Новосибирск
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Очистка емкостей в корпусе № 34 (нейтрализатор)
Начальная цена
199 785,60
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО НПО НИИИП-НЗиК
Все закупки и тендеры АО НПО НИИИП-НЗиК
Адрес местонахождения
630015, Российская Федерация, Новосибирская область, Новосибирск, Планетная, 32
Отсутствуют
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во:
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