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    Главная / Торги / Экспертиза промышленной безопасности,техническое обследование технических устройств и сооружений на ОПО (п. 112 ЗМС)

    Экспертиза промышленной безопасности,техническое обследование технических устройств и сооружений на ОПО (п. 112 ЗМС)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь04.09.2020 14:0004.09.2020 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП008374Дата и время окончания срока приема заявок Экспертиза промышленной безопасности,техническое обследование технических устройств и сооружений на ОПО (п. 112 ЗМС)НоябрьскПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, ПАО "Газпром нефть"

    Номер извещения

    ГП008374

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    112 ЗМС

    Наименование закупки

    Экспертиза промышленной безопасности,техническое обследование технических устройств и сооружений на ОПО (п. 112 ЗМС)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Маркетинговые исследования

    Дата публикации

    05.08.2020 08:43

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ Газпромнефть Энергосистемы
    Все закупки и тендеры Газпромнефть Энергосистемы

    Юридический адрес

    629800, Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), Ноябрьск, Территория Пелей Промузел, Промзона

    Почтовый адрес

    629800, Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), Ноябрьск, Территория Пелей Промузел, Промзона

    Контактный телефон

    +7 3496 37-17-04

    Адрес электронной почты

    Martynova.NB@gazprom-neft.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Мартынова Наталья Борисовна

    Место рассмотрения заявок

    Ноябрьск

    Закупки и тендеры Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область)

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Экспертиза промышленной безопасности,техническое обследование технических устройств и сооружений на ОПО (п. 112 ЗМС)

    Дата и время окончания срока приема заявок

    04.09.2020 14:00 GMT +304.09.2020 14:0004.09.2020 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП008374Дата и время окончания срока приема заявок Экспертиза промышленной безопасности,техническое обследование технических устройств и сооружений на ОПО (п. 112 ЗМС)Ноябрьск

    Текущий статус

    Архив

    Предмет договора

    Экспертиза промышленной безопасности,техническое обследование технических устройств и сооружений на ОПО (п. 112 ЗМС)

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

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