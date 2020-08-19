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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
32009378834
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка силиконового клея герметика Юнисил АЗБ, бесцветного
Валюта процедуры
EUR
Способ закупки
Запрос котировок в электронной форме для СМСП
Дата публикации
05.08.2020 06:12
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
456227, ОБЛ ЧЕЛЯБИНСКАЯ, Г ЗЛАТОУСТ, ПРОЕЗД ПАРКОВЫЙ, 1,
Почтовый адрес
Челябинская область г. Златоуст Парковый проезд д. 1
Контактный телефон
+7 3513 67-11-11 доб. 5238
Факс
+7 3513 66-22-70
Адрес электронной почты
mts61@zlatmash.ru
Ф.И.О. контактного лица
Фаткуллина Лариса Шарафтдиновна
Место рассмотрения предложений
Златоуст
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка силиконового клея герметика Юнисил АЗБ, бесцветного
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка силиконового клея герметика Юнисил АЗБ, бесцветного
Начальная цена
19 296,00
Валюта
EUR
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО ЗЛАТМАШ
Все закупки и тендеры АО ЗЛАТМАШ
Адрес местонахождения
456227, ОБЛ ЧЕЛЯБИНСКАЯ, Г ЗЛАТОУСТ, ПРОЕЗД ПАРКОВЫЙ, 1,
Челябинская область г. Златоуст Парковый проезд д. 1
Отсутствуют
Документация лота
Кол-во: 4000.00000
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