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Номер извещения
ГП008363
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Транспортно-экспедиционные услуги по доставке груза ПАО Уралмашзавод на условиях FOB по маршруту: Россия, г. Санкт-Петербург - Российский морской порт СПБ для дальнейшей отправки в Индию
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос (ценовых) котировок
Дата публикации
05.08.2020 05:52
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1
Почтовый адрес
620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1
Контактный телефон
+7 343 336-67-27
Факс
+7 343 336-69-79
Адрес электронной почты
tenders@uralmash.ru
Ф.И.О. контактного лица
Лаптева Людмила Александровна
Место рассмотрения предложений
Екатеринбург
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Транспортно-экспедиционные услуги по доставке груза ПАО Уралмашзавод на условиях FOB по маршруту: Россия, г. Санкт-Петербург - Российский морской порт СПБ для дальнейшей отправки в Индию
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
12.08.2020 08:00 GMT +312.08.2020 08:0012.08.2020 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП008363Дата и время окончания срока приема заявок Транспортно-экспедиционные услуги по доставке груза ПАО Уралмашзавод на условиях FOB по маршруту: Россия, г. Санкт-Петербург - Российский морской порт СПБ для дальнейшей отправки в ИндиюЕкатеринбург
Дата и время вскрытия заявок
12.08.2020 08:0012.08.2020 08:0012.08.2020 08:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП008363Дата и время вскрытия заявок Транспортно-экспедиционные услуги по доставке груза ПАО Уралмашзавод на условиях FOB по маршруту: Россия, г. Санкт-Петербург - Российский морской порт СПБ для дальнейшей отправки в ИндиюЕкатеринбург
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
14.08.202014.08.2020 15:0014.08.2020 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП008363Подведение итогов не позднее Транспортно-экспедиционные услуги по доставке груза ПАО Уралмашзавод на условиях FOB по маршруту: Россия, г. Санкт-Петербург - Российский морской порт СПБ для дальнейшей отправки в ИндиюЕкатеринбург
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Транспортно-экспедиционные услуги по доставке груза ПАО Уралмашзавод на условиях FOB по маршруту: Россия, г. Санкт-Петербург - Российский морской порт СПБ для дальнейшей отправки в Индию
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО Уралмашзавод
Все закупки и тендеры ПАО Уралмашзавод
Адрес местонахождения
620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1
Отсутствуют
Документация лота
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