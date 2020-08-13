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    Главная / Торги / Гидромотор вентилятора на буровой станок Pit Viper PV-275 согласно каталожному номеру

    Гидромотор вентилятора на буровой станок Pit Viper PV-275 согласно каталожному номеру

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь13.08.2020 12:0013.08.2020 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП008364Дата и время окончания срока приема заявок Гидромотор вентилятора на буровой станок Pit Viper PV-275 согласно каталожному номеруНижнеилимский районПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП008364

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Гидромотор вентилятора на буровой станок Pit Viper PV-275 согласно каталожному номеру

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    05.08.2020 05:56

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    ГП008364_second_parts_protocol.rtf

    ДОКУМЕНТАЦИЯ__№_____________.doc

    Типовая_форма_поставки_ТМЦ_для_всех_закупок_(резиденты).docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КОРШУНОВСКИЙ ГОРНО-ОБОГАТИТЕЛЬНЫЙ КОМБИНАТ
    Все закупки и тендеры ПАО «Коршуновский ГОК»

    Юридический адрес

    665651, Российская Федерация, Иркутская область, Нижнеилимский район, Железногорск-Илимский, Иващенко, 9А/1

    Почтовый адрес

    665651, Российская Федерация, Иркутская область, Нижнеилимский район, Железногорск-Илимский, Иващенко, 9А/1

    Контактный телефон

    +7 39566 9-61-05

    Факс

    +7 39566 3-26-05

    Адрес электронной почты

    Pavel.Kuzenkov@korgok.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Кузенков Павел Васильевич

    Место рассмотрения предложений

    Нижнеилимский район

    Закупки и тендеры Иркутская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Гидромотор вентилятора на буровой станок Pit Viper PV-275 согласно каталожному номеру

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    13.08.2020 12:00 GMT +313.08.2020 12:0013.08.2020 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП008364Дата и время окончания срока приема заявок Гидромотор вентилятора на буровой станок Pit Viper PV-275 согласно каталожному номеруНижнеилимский район

    Подведение итогов не позднее

    13.11.2020 12:0013.11.2020 12:0013.11.2020 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП008364Подведение итогов не позднее Гидромотор вентилятора на буровой станок Pit Viper PV-275 согласно каталожному номеруНижнеилимский район

    Текущий статус

    Подведение итогов

    Дата подведения итогов

    13.11.202013.11.2020 12:0013.11.2020 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП008364Подведение итогов не позднее Гидромотор вентилятора на буровой станок Pit Viper PV-275 согласно каталожному номеруНижнеилимский район

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Гидромотор вентилятора на буровой станок Pit Viper PV-275 согласно каталожному номеру

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО «Коршуновский ГОК»
    Все закупки и тендеры ПАО «Коршуновский ГОК»

    Адрес местонахождения

    665651, Российская Федерация, Иркутская область, Нижнеилимский район, Железногорск-Илимский, Иващенко, 9А/1

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/757283/name/5f8ceb6d84d6c1.45612608

    19.10.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Гидромотор вентилятора 57658031"

    Кол-во: 1

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