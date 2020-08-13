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Номер извещения
ГП008364
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Гидромотор вентилятора на буровой станок Pit Viper PV-275 согласно каталожному номеру
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционная
Дата публикации
05.08.2020 05:56
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
665651, Российская Федерация, Иркутская область, Нижнеилимский район, Железногорск-Илимский, Иващенко, 9А/1
Почтовый адрес
665651, Российская Федерация, Иркутская область, Нижнеилимский район, Железногорск-Илимский, Иващенко, 9А/1
Контактный телефон
+7 39566 9-61-05
Факс
+7 39566 3-26-05
Адрес электронной почты
Pavel.Kuzenkov@korgok.ru
Ф.И.О. контактного лица
Кузенков Павел Васильевич
Место рассмотрения предложений
Нижнеилимский район
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Гидромотор вентилятора на буровой станок Pit Viper PV-275 согласно каталожному номеру
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
13.08.2020 12:00 GMT +313.08.2020 12:0013.08.2020 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП008364Дата и время окончания срока приема заявок Гидромотор вентилятора на буровой станок Pit Viper PV-275 согласно каталожному номеруНижнеилимский район
Подведение итогов не позднее
13.11.2020 12:0013.11.2020 12:0013.11.2020 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП008364Подведение итогов не позднее Гидромотор вентилятора на буровой станок Pit Viper PV-275 согласно каталожному номеруНижнеилимский район
Текущий статус
Подведение итогов
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Гидромотор вентилятора на буровой станок Pit Viper PV-275 согласно каталожному номеру
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО «Коршуновский ГОК»
Все закупки и тендеры ПАО «Коршуновский ГОК»
Адрес местонахождения
665651, Российская Федерация, Иркутская область, Нижнеилимский район, Железногорск-Илимский, Иващенко, 9А/1
Отсутствуют
Документация лота
Кол-во: 1
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