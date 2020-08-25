Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Услуга по переводу кадрового учета и расчета З/П из программы: "1С: Зарплата и управление персоналом редакции 2.5" в программу "1С: Зарплата и управление персоналом редакции 3" ООО "УК "Колмар" и Управляемых обществах

    Услуга по переводу кадрового учета и расчета З/П из программы: "1С: Зарплата и управление персоналом редакции 2.5" в программу "1С: Зарплата и управление персоналом редакции 3" ООО "УК "Колмар" и Управляемых обществах

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь25.08.2020 03:3025.08.2020 03:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП008362Дата и время окончания срока приема заявок Услуга по переводу кадрового учета и расчета З/П из программы: "1С: Зарплата и управление персоналом редакции 2.5" в программу "1С: Зарплата и управление персоналом редакции 3" ООО "УК "Колмар" и Управляемых обществахНерюнгриПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП008362

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Услуга по переводу кадрового учета и расчета З/П из программы: "1С: Зарплата и управление персоналом редакции 2.5" в программу "1С: Зарплата и управление персоналом редакции 3" ООО "УК "Колмар" и Управляемых обществах

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    05.08.2020 05:29

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Приглашение_на_ЭТП_1С.doc

    Приложения_к_ТЗ.rar

    ТЗ.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ КОЛМАР
    Все закупки и тендеры УК КОЛМАР

    Юридический адрес

    123112, Российская Федерация, Москва, 1-й Красногвардейский проезд, д. 21, стр. 1

    Почтовый адрес

    123112, Российская Федерация, Москва, 1-й Красногвардейский проезд, д. 21, стр. 1, эт 39 пом I ком 26

    Контактный телефон

    +7 41147 9-78-03

    Факс

    +7 495 662-39-98

    Адрес электронной почты

    smetskaya.v@kolmar.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Смецкая Виктория Игоревна

    Место рассмотрения предложений

    Нерюнгри

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Услуга по переводу кадрового учета и расчета З/П из программы: "1С: Зарплата и управление персоналом редакции 2.5" в программу "1С: Зарплата и управление персоналом редакции 3" ООО "УК "Колмар" и Управляемых обществах

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    25.08.2020 03:30 GMT +325.08.2020 03:3025.08.2020 03:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП008362Дата и время окончания срока приема заявок Услуга по переводу кадрового учета и расчета З/П из программы: "1С: Зарплата и управление персоналом редакции 2.5" в программу "1С: Зарплата и управление персоналом редакции 3" ООО "УК "Колмар" и Управляемых обществахНерюнгри

    Дата и время вскрытия заявок

    25.08.2020 03:3025.08.2020 03:3025.08.2020 03:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП008362Дата и время вскрытия заявок Услуга по переводу кадрового учета и расчета З/П из программы: "1С: Зарплата и управление персоналом редакции 2.5" в программу "1С: Зарплата и управление персоналом редакции 3" ООО "УК "Колмар" и Управляемых обществахНерюнгри

    Подведение итогов не позднее

    25.09.2020 08:0025.09.2020 08:0025.09.2020 08:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП008362Подведение итогов не позднее Услуга по переводу кадрового учета и расчета З/П из программы: "1С: Зарплата и управление персоналом редакции 2.5" в программу "1С: Зарплата и управление персоналом редакции 3" ООО "УК "Колмар" и Управляемых обществахНерюнгри

    Текущий статус

    Заключение договора

    Дата подведения итогов

    25.09.202025.09.2020 08:0025.09.2020 08:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП008362Подведение итогов не позднее Услуга по переводу кадрового учета и расчета З/П из программы: "1С: Зарплата и управление персоналом редакции 2.5" в программу "1С: Зарплата и управление персоналом редакции 3" ООО "УК "Колмар" и Управляемых обществахНерюнгри

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Услуга по переводу кадрового учета и расчета З/П из программы: "1С: Зарплата и управление персоналом редакции 2.5" в программу "1С: Зарплата и управление персоналом редакции 3" ООО "УК "Колмар" и Управляемых обществах

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    УК КОЛМАР
    Все закупки и тендеры УК КОЛМАР

    Адрес местонахождения

    123112, Российская Федерация, Москва, 1-й Красногвардейский проезд, д. 21, стр. 1

    123112, Российская Федерация, Москва, 1-й Красногвардейский проезд, д. 21, стр. 1, эт 39 пом I ком 26

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Услуга по переводу кадрового учета и расчета З/П из программы: "1С: Зарплата и управление персоналом редакции 2.5" в программу "1С: Зарплата и управление персоналом редакции 3" ООО "УК "Колмар" и Управляемых обществах"

    Кол-во: 1

    Получите банковскую гарантию онлайн от 2,5% годовых

    Тендерная гарантия
    • До 60 дней
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7% годовых
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 2,5% годовых
    • До 2 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    Уралмаш НГО Холдинг
    Запрос предложений № ГП237232
    Поставка рукавов буровых 70МПа
    Поставка рукавов буровых 70МПа
    593846
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    04.02.2022 18:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    Уралмаш НГО Холдинг
    Запрос предложений № ГП237231
    Об оказании медицинских услуг
    Об оказании медицинских услуг
    593845
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    14.02.2022 17:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    НОВАТЭК-УСТЬ-ЛУГА
    Запрос предложений № ГП237230
    Поставка автомобиля газоспасательного
    Поставка автомобиля газоспасательного
    593840
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    09.02.2022 14:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Ленинградская область
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    Уралмаш НГО Холдинг
    Запрос предложений № ГП237229
    О продлении ПО Vinteo MCU
    О продлении ПО Vinteo MCU
    593844
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    11.02.2022 18:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    НОВАТЭК-УСТЬ-ЛУГА
    Запрос предложений № ГП237226
    Поставка строительных материалов
    Поставка строительных материалов
    593830
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    04.02.2022 12:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Ленинградская область
    НОВАТЭК-УСТЬ-ЛУГА
    Запрос предложений № ГП237227
    Поставка измерительных приборов
    Поставка измерительных приборов
    593831
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    08.02.2022 09:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Ленинградская область
    ГКУ ЦОЗ
    Запрос (ценовых) котировок № 32211080352
    Поставка мяса говядины для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья
    Поставка мяса говядины для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья
    593822
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос (ценовых) котировок
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    07.02.2022 08:00(GMT+03:00)
    298 664
    Лоты:
    1
    Регион:
    Оренбургская область
    ГКУ ЦОЗ
    Запрос (ценовых) котировок № 32211079637
    Поставка овощей и фруктов для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья
    Поставка овощей и фруктов для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья
    593821
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос (ценовых) котировок
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    07.02.2022 08:00(GMT+03:00)
    149 447
    Лоты:
    1
    Регион:
    Оренбургская область
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить