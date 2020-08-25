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Номер извещения
ГП008362
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Услуга по переводу кадрового учета и расчета З/П из программы: "1С: Зарплата и управление персоналом редакции 2.5" в программу "1С: Зарплата и управление персоналом редакции 3" ООО "УК "Колмар" и Управляемых обществах
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
05.08.2020 05:29
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
123112, Российская Федерация, Москва, 1-й Красногвардейский проезд, д. 21, стр. 1
Почтовый адрес
123112, Российская Федерация, Москва, 1-й Красногвардейский проезд, д. 21, стр. 1, эт 39 пом I ком 26
Контактный телефон
+7 41147 9-78-03
Факс
+7 495 662-39-98
Адрес электронной почты
smetskaya.v@kolmar.ru
Ф.И.О. контактного лица
Смецкая Виктория Игоревна
Место рассмотрения предложений
Нерюнгри
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Услуга по переводу кадрового учета и расчета З/П из программы: "1С: Зарплата и управление персоналом редакции 2.5" в программу "1С: Зарплата и управление персоналом редакции 3" ООО "УК "Колмар" и Управляемых обществах
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
25.08.2020 03:30 GMT +325.08.2020 03:3025.08.2020 03:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП008362Дата и время окончания срока приема заявок Услуга по переводу кадрового учета и расчета З/П из программы: "1С: Зарплата и управление персоналом редакции 2.5" в программу "1С: Зарплата и управление персоналом редакции 3" ООО "УК "Колмар" и Управляемых обществахНерюнгри
Дата и время вскрытия заявок
25.08.2020 03:3025.08.2020 03:3025.08.2020 03:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП008362Дата и время вскрытия заявок Услуга по переводу кадрового учета и расчета З/П из программы: "1С: Зарплата и управление персоналом редакции 2.5" в программу "1С: Зарплата и управление персоналом редакции 3" ООО "УК "Колмар" и Управляемых обществахНерюнгри
Подведение итогов не позднее
25.09.2020 08:0025.09.2020 08:0025.09.2020 08:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП008362Подведение итогов не позднее Услуга по переводу кадрового учета и расчета З/П из программы: "1С: Зарплата и управление персоналом редакции 2.5" в программу "1С: Зарплата и управление персоналом редакции 3" ООО "УК "Колмар" и Управляемых обществахНерюнгри
Текущий статус
Заключение договора
Дата подведения итогов
25.09.202025.09.2020 08:0025.09.2020 08:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП008362Подведение итогов не позднее Услуга по переводу кадрового учета и расчета З/П из программы: "1С: Зарплата и управление персоналом редакции 2.5" в программу "1С: Зарплата и управление персоналом редакции 3" ООО "УК "Колмар" и Управляемых обществахНерюнгри
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Услуга по переводу кадрового учета и расчета З/П из программы: "1С: Зарплата и управление персоналом редакции 2.5" в программу "1С: Зарплата и управление персоналом редакции 3" ООО "УК "Колмар" и Управляемых обществах
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
УК КОЛМАР
Все закупки и тендеры УК КОЛМАР
Адрес местонахождения
123112, Российская Федерация, Москва, 1-й Красногвардейский проезд, д. 21, стр. 1
123112, Российская Федерация, Москва, 1-й Красногвардейский проезд, д. 21, стр. 1, эт 39 пом I ком 26
Отсутствуют
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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