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Номер извещения
ГП008361
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Выполнение работ по выполнению документации стадии РД и строительству ВЛ 6кВ ПС55 110кВ Комсомольская - 1 пром. площадка
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
05.08.2020 04:33
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
123112, Российская Федерация, Москва, 1-й Красногвардейский проезд, д. 21, стр. 1
Почтовый адрес
123112, Российская Федерация, Москва, 1-й Красногвардейский проезд, д. 21, стр. 1, эт 39 пом I ком 26
Контактный телефон
+7 41147 9-71-52
Факс
+7 495 662-39-98
Адрес электронной почты
klyukina.n@kolmar.ru
Ф.И.О. контактного лица
Клюкина Надежда Вениаминовна
Место рассмотрения предложений
Москва
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Выполнение работ по выполнению документации стадии РД и строительству ВЛ 6кВ ПС55 110кВ Комсомольская - 1 пром. площадка
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
04.09.2020 12:00 GMT +304.09.2020 12:0004.09.2020 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП008361Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ по выполнению документации стадии РД и строительству ВЛ 6кВ ПС55 110кВ Комсомольская - 1 пром. площадкаМосква
Дата и время вскрытия заявок
04.09.2020 12:0004.09.2020 12:0004.09.2020 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП008361Дата и время вскрытия заявок Выполнение работ по выполнению документации стадии РД и строительству ВЛ 6кВ ПС55 110кВ Комсомольская - 1 пром. площадкаМосква
Подведение итогов не позднее
30.09.2020 12:0030.09.2020 12:0030.09.2020 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП008361Подведение итогов не позднее Выполнение работ по выполнению документации стадии РД и строительству ВЛ 6кВ ПС55 110кВ Комсомольская - 1 пром. площадкаМосква
Текущий статус
Процедура отменена
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение работ по выполнению документации стадии РД и строительству ВЛ 6кВ ПС55 110кВ Комсомольская - 1 пром. площадка
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
УК КОЛМАР
Все закупки и тендеры УК КОЛМАР
Адрес местонахождения
123112, Российская Федерация, Москва, 1-й Красногвардейский проезд, д. 21, стр. 1
123112, Российская Федерация, Москва, 1-й Красногвардейский проезд, д. 21, стр. 1, эт 39 пом I ком 26
Отсутствуют
Документация лота
Кол-во: 1
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