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Номер извещения
ГП008360
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Выполнение комплекса работ по объекту "Отстойник ливневых вод" на промышленной площадке №4 шахты "Восточная Денисовская" "ГОК "Денисовский"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
05.08.2020 03:03
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
123112, Российская Федерация, Москва, 1-й Красногвардейский проезд, д. 21, стр. 1
Почтовый адрес
123112, Российская Федерация, Москва, 1-й Красногвардейский проезд, д. 21, стр. 1, эт 39 пом I ком 26
Контактный телефон
+7 41147 9-71-52
Факс
+7 495 662-39-98
Адрес электронной почты
klyukina.n@kolmar.ru
Ф.И.О. контактного лица
Клюкина Надежда Вениаминовна
Место рассмотрения предложений
Москва
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Выполнение комплекса работ по объекту "Отстойник ливневых вод" на промышленной площадке №4 шахты "Восточная Денисовская" "ГОК "Денисовский"
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
14.08.2020 12:00 GMT +314.08.2020 12:0014.08.2020 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП008360Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение комплекса работ по объекту "Отстойник ливневых вод" на промышленной площадке №4 шахты "Восточная Денисовская" "ГОК "Денисовский"Москва
Дата и время вскрытия заявок
14.08.2020 12:0014.08.2020 12:0014.08.2020 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП008360Дата и время вскрытия заявок Выполнение комплекса работ по объекту "Отстойник ливневых вод" на промышленной площадке №4 шахты "Восточная Денисовская" "ГОК "Денисовский"Москва
Подведение итогов не позднее
04.09.2020 12:0004.09.2020 12:0004.09.2020 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП008360Подведение итогов не позднее Выполнение комплекса работ по объекту "Отстойник ливневых вод" на промышленной площадке №4 шахты "Восточная Денисовская" "ГОК "Денисовский"Москва
Текущий статус
Процедура отменена
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение комплекса работ по объекту "Отстойник ливневых вод" на промышленной площадке №4 шахты "Восточная Денисовская" "ГОК "Денисовский"
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
УК КОЛМАР
Все закупки и тендеры УК КОЛМАР
Адрес местонахождения
123112, Российская Федерация, Москва, 1-й Красногвардейский проезд, д. 21, стр. 1
123112, Российская Федерация, Москва, 1-й Красногвардейский проезд, д. 21, стр. 1, эт 39 пом I ком 26
Отсутствуют
Документация лота
Кол-во: 1
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