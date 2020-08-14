Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Выполнение работ по устройству систем вентиляции и отопления на объекте «Комплекс по обработке и размещению твердых коммунальных отходов на территории Можайского городского округа Московской области»

    Выполнение работ по устройству систем вентиляции и отопления на объекте «Комплекс по обработке и размещению твердых коммунальных отходов на территории Можайского городского округа Московской области»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь14.08.2020 14:0014.08.2020 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП008359Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ по устройству систем вентиляции и отопления на объекте «Комплекс по обработке и размещению твердых коммунальных отходов на территории Можайского городского округа Московской области»МожайскПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП008359

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Выполнение работ по устройству систем вентиляции и отопления на объекте «Комплекс по обработке и размещению твердых коммунальных отходов на территории Можайского городского округа Московской области»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос (ценовых) котировок

    Дата публикации

    04.08.2020 20:39

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    РД_по_ОВ_КПО_Храброво.7z

    Документация.doc

    Извещение.docx

    Форма_КП.docx

    ТЗ_КПО_Храброво_ОВ_с_правками.docx

    Приложение_№1_ТЗ_ОВ_КПО_Храброво.xlsx

    Проект_договора.7z

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПЕРСПЕКТИВА
    Все закупки и тендеры ПЕРСПЕКТИВА

    Юридический адрес

    119571, Российская Федерация, Москва, Ленинский проспект, дом №158, этаж 3, помещение I, комната 69

    Почтовый адрес

    143200, Российская Федерация, Московская область, Можайск, Красных партизан, д. 7., 2 этаж, офис 21

    Контактный телефон

    +7 499 455-17-43 доб. 3028

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    EHafizova@regop.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Хафизова Елена Михайловна

    Место рассмотрения предложений

    Можайск

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Выполнение работ по устройству систем вентиляции и отопления на объекте «Комплекс по обработке и размещению твердых коммунальных отходов на территории Можайского городского округа Московской области»

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    14.08.2020 14:00 GMT +314.08.2020 14:0014.08.2020 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП008359Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ по устройству систем вентиляции и отопления на объекте «Комплекс по обработке и размещению твердых коммунальных отходов на территории Можайского городского округа Московской области»Можайск

    Дата и время вскрытия заявок

    14.08.2020 14:0014.08.2020 14:0014.08.2020 14:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП008359Дата и время вскрытия заявок Выполнение работ по устройству систем вентиляции и отопления на объекте «Комплекс по обработке и размещению твердых коммунальных отходов на территории Можайского городского округа Московской области»Можайск

    Текущий статус

    Процедура отменена

    Дата подведения итогов

    25.08.202025.08.2020 14:0025.08.2020 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП008359Подведение итогов не позднее Выполнение работ по устройству систем вентиляции и отопления на объекте «Комплекс по обработке и размещению твердых коммунальных отходов на территории Можайского городского округа Московской области»Можайск

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Выполнение работ по устройству систем вентиляции и отопления на объекте «Комплекс по обработке и размещению твердых коммунальных отходов на территории Можайского городского округа Московской области»

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПЕРСПЕКТИВА
    Все закупки и тендеры ПЕРСПЕКТИВА

    Адрес местонахождения

    119571, Российская Федерация, Москва, Ленинский проспект, дом №158, этаж 3, помещение I, комната 69

    143200, Российская Федерация, Московская область, Можайск, Красных партизан, д. 7., 2 этаж, офис 21

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Выполнение работ по устройству систем вентиляции и отопления на объекте «Комплекс по обработке и размещению твердых коммунальных отходов на территории Можайского городского округа Московской области»"

    Кол-во: 1

    Получите банковскую гарантию онлайн от 2,5% годовых

    Тендерная гарантия
    • До 60 дней
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7% годовых
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 2,5% годовых
    • До 2 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    Уралмаш НГО Холдинг
    Запрос предложений № ГП237232
    Поставка рукавов буровых 70МПа
    Поставка рукавов буровых 70МПа
    593846
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    04.02.2022 18:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    Уралмаш НГО Холдинг
    Запрос предложений № ГП237231
    Об оказании медицинских услуг
    Об оказании медицинских услуг
    593845
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    14.02.2022 17:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    НОВАТЭК-УСТЬ-ЛУГА
    Запрос предложений № ГП237230
    Поставка автомобиля газоспасательного
    Поставка автомобиля газоспасательного
    593840
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    09.02.2022 14:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Ленинградская область
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    Уралмаш НГО Холдинг
    Запрос предложений № ГП237229
    О продлении ПО Vinteo MCU
    О продлении ПО Vinteo MCU
    593844
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    11.02.2022 18:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    НОВАТЭК-УСТЬ-ЛУГА
    Запрос предложений № ГП237226
    Поставка строительных материалов
    Поставка строительных материалов
    593830
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    04.02.2022 12:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Ленинградская область
    НОВАТЭК-УСТЬ-ЛУГА
    Запрос предложений № ГП237227
    Поставка измерительных приборов
    Поставка измерительных приборов
    593831
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    08.02.2022 09:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Ленинградская область
    ГКУ ЦОЗ
    Запрос (ценовых) котировок № 32211080352
    Поставка мяса говядины для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья
    Поставка мяса говядины для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья
    593822
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос (ценовых) котировок
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    07.02.2022 08:00(GMT+03:00)
    298 664
    Лоты:
    1
    Регион:
    Оренбургская область
    ГКУ ЦОЗ
    Запрос (ценовых) котировок № 32211079637
    Поставка овощей и фруктов для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья
    Поставка овощей и фруктов для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья
    593821
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос (ценовых) котировок
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    07.02.2022 08:00(GMT+03:00)
    149 447
    Лоты:
    1
    Регион:
    Оренбургская область
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить