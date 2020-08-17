аукцион на право заключения договора купли-продажи объекта недвижимого имущества, расположенного по адресу: Республика Башкортостан, г. Сибай, Восточное шоссе, д. 15/1

Предмет договора

Гараж, назначение: нежилое, общей площадью 450,6 кв. м, кадастровый номер: 02:61:011301:5862, принадлежит на праве собственности Гараж расположен на земельном участке, предоставленном на праве аренды с 2016 года на 5 лет, общей площадью 1128 кв. м, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: склады, кадастровый номер: 02:61:011301:70795.2.