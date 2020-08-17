Предмет договора

Нежилое здание (гараж), общей площадью 106,6 кв. м, назначение: нежилое, кадастровый номер: 64:49:000000:1094, расположенное по адресу: Саратовская область, г. Хвалынск, ул. Верхняя Слободка, д. 37В принадлежит на праве собственности ДОСААФ России, о чем в ЕГРН 30.04.2013 сделана запись регистрации № 64-64-01/271/2013-055. Здание расположено на земельном участке общей площадью 810,06 кв. м, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для эксплуатации гаража, кадастровый номер: 64:49:010109:14, с адресными ориентирами: расположенного по адресу: Саратовская область, г. Хвалынск, ул. Верхняя Слободка, д. 37В. Земельный участок предоставлен Администрацией Хвалынского муниципального района Саратовской области по договору аренды земельного участка от 28.10.2013 № 95 на срок 49 (сорок девять) лет, о чем в ЕГРН 24.11.2014 сделана запись регистрации № 64-64-22/037/2014-071.