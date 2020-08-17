Предмет договора

Нежилое здание, стрелково-спортивный клуб), общей площадью 2320,6 кв. м, кадастровый номер: 57:25:0010218:31 (далее – Здание), принадлежит на праве собственности ДОСААФ России, о чем в ЕГРН 14.12.2010 сделана запись регистрации № 57-57-01/091/2010-704. Здание передано в пользование ПОУ ООССУЦ ДОСААФ России на праве оперативного управления, о чем в ЕГРН 18.07.2011 сделана запись регистрации № 57-57-01/052/2011-176. Здание расположено на земельном участке общей площадью 3814 кв. м, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: эксплуатация и обслуживание стрелково-спортивного клуба, кадастровый номер: 57:25:0010218:7 (далее – Земельный участок). Земельный участок предоставлен Управлением муниципального имущества и землепользования Администрации города Орла в пользование ПОУ ООССУЦ ДОСААФ России по договору аренды земельного участка, государственная собственность на который не разграничена от 22.01.2016 № 256 на срок 49 (сорок девять) лет, о чем в ЕГРН 04.12.2017 сделана запись регистрации № 57:25:0010218:7-57/001/2017-2