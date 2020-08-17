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Наименование процедуры
аукцион по реализации объекта недвижимого имущества, расположенного по адресу: Орловская область, г. Орёл, ул. Тургенева, д. 55
Категория
Аукцион
Адрес местонахождения имущества (объекта)
Орловская область, г. Орёл, ул. Тургенева, д. 55
Номер извещения
ГП008355
Способ реализации
Продажа
Продавец / инициатор продажи
ОБЩЕРОССИЙСКАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ГОСУДАРСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ДОБРОВОЛЬНОЕ ОБЩЕСТВО СОДЕЙСТВИЯ АРМИИ, АВИАЦИИ И ФЛОТУ РОССИИ
Предмет договора
Нежилое здание, стрелково-спортивный клуб), общей площадью 2320,6 кв. м, кадастровый номер: 57:25:0010218:31 (далее – Здание), принадлежит на праве собственности ДОСААФ России, о чем в ЕГРН 14.12.2010 сделана запись регистрации № 57-57-01/091/2010-704. Здание передано в пользование ПОУ ООССУЦ ДОСААФ России на праве оперативного управления, о чем в ЕГРН 18.07.2011 сделана запись регистрации № 57-57-01/052/2011-176. Здание расположено на земельном участке общей площадью 3814 кв. м, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: эксплуатация и обслуживание стрелково-спортивного клуба, кадастровый номер: 57:25:0010218:7 (далее – Земельный участок). Земельный участок предоставлен Управлением муниципального имущества и землепользования Администрации города Орла в пользование ПОУ ООССУЦ ДОСААФ России по договору аренды земельного участка, государственная собственность на который не разграничена от 22.01.2016 № 256 на срок 49 (сорок девять) лет, о чем в ЕГРН 04.12.2017 сделана запись регистрации № 57:25:0010218:7-57/001/2017-2
Начальная цена
11604030.0
Валюта
RUB
Подавать заявки без использования электронной подписи
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Этапы процедуры продажи имущества:
Дата и время начала срока подачи заявок
04-08-2020 18:51 +03:00
Дата окончания срока рассмотрения заявок
19.08.2020 14:00
Дата и время проведения
20.08.2020 13:00
Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи
Тип имущества
недвижимость
Описание имущества (объекта) характеристики
стрелково-спортивный клуб), общей площадью 2320,6 кв. м.,дание расположено на земельном участке общей площадью 3814 кв. м, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: эксплуатация и обслуживание стрелково-спортивного клуба
Форма собственности имущества
Частная
Основание/причина для проведения процедуры
Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)
Обеспечение(задаток) перечисляется
Требуется обеспечение заявки
Наименование организатора
ОБЩЕРОССИЙСКАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ГОСУДАРСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ДОБРОВОЛЬНОЕ ОБЩЕСТВО СОДЕЙСТВИЯ АРМИИ, АВИАЦИИ И ФЛОТУ РОССИИ
Юридический адрес
125424, Российская Федерация, Москва, Волоколамское шоссе, 88,стр 3
Контактный телефон
+7 495 730-22-66 доб. 35689153851677
Адрес электронной почты
m.lugovkin@dosaaf.ru
Ф.И.О. контактного лица
Луговкин Максим Евгеньевич
Место рассмотрения предложений
Москва
Контактное лицо продавца/инициатора
Луговкин Максим Евгеньевич
Адрес эл. почты продавца/инициатора
dio@dosaaf.ru, m.lugovkin@dosaaf.ru
Телефон продавца/инициатора
+7 495 730-22-66 доб. 35689153851677
Адрес местонахождения продавца/инициатора
125424, Российская Федерация, Москва, Волоколамское шоссе, 88,стр 3
Требуется заключение договора в электронной форме
Нет
Порядок определения победителя
согласно конкурсной документации
Требования, предъявляемые к Участнику
согласно конкурсной документации
Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки
Порядок ознакомления с имуществом (объектов)
Обременения (ограничения)
Дополнительная информация об имуществе /предмет лота
Разрешается участие нерезидентов
Нет
Официальный сайт, на котором размещена документация
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