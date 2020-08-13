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    Главная / Торги / Закупка Программного обеспечения для нужд АО "МРТС".

    Закупка Программного обеспечения для нужд АО "МРТС".

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь13.08.2020 18:0013.08.2020 18:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП008351Дата и время окончания срока приема заявок Закупка Программного обеспечения для нужд АО "МРТС".МоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП008351

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Закупка Программного обеспечения для нужд АО "МРТС".

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    04.08.2020 18:10

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    _Форма_2_Ком_и_тех_предложение.xlsx

    Приложение_8_Типовая_документация_ТМЦ_(1)_и.docx

    24._ТЗ_по_ЛЗС.docx

    Договор_поставки_(МРТС_покупатель_с_усилением_ответственности).doc

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ОПТИМА ФИНАНС
    Все закупки и тендеры ОПТИМА ФИНАНС

    Юридический адрес

    117292, Российская Федерация, Москва, Новочерёмушкинская ул,, дом 18, комната 1/3

    Почтовый адрес

    117292, Российская Федерация, Москва, Новочерёмушкинская ул,, дом 18, комната 1/3

    Контактный телефон

    +7 499 754-20-21 доб. 130

    Факс

    +7 499 754-20-21

    Адрес электронной почты

    Yushkov_A@mrts.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Юшков Андрей Евгеньевич

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Закупка Программного обеспечения для нужд АО "МРТС".

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    13.08.2020 18:00 GMT +313.08.2020 18:0013.08.2020 18:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП008351Дата и время окончания срока приема заявок Закупка Программного обеспечения для нужд АО "МРТС".Москва

    Подведение итогов не позднее

    14.08.2020 18:0014.08.2020 18:0014.08.2020 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП008351Подведение итогов не позднее Закупка Программного обеспечения для нужд АО "МРТС".Москва

    Текущий статус

    Процедура отменена

    Дата подведения итогов

    14.08.202014.08.2020 18:0014.08.2020 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП008351Подведение итогов не позднее Закупка Программного обеспечения для нужд АО "МРТС".Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Закупка Программного обеспечения для нужд АО "МРТС".

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ОПТИМА ФИНАНС
    Все закупки и тендеры ОПТИМА ФИНАНС

    Адрес местонахождения

    117292, Российская Федерация, Москва, Новочерёмушкинская ул,, дом 18, комната 1/3

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Лицензия Architecture Engineering & Construction Collection IC Commercial New Mu"

    Кол-во: 5

    "Позиция 2"

    "Лицензия Microsoft Project Standard 2019. Лицензия Open License + Software Assur"

    Кол-во: 5

    "Позиция 3"

    "Лицензия Veeam Availability Suite Enterprise Plus for VMware. Лицензия"

    Кол-во: 4

    "Позиция 4"

    "Лицензия Windows Server Standard 2019"

    Кол-во: 32

    "Позиция 5"

    "Лицензия Windows Server CAL 2019. Лицензия OpenLicensePack"

    Кол-во: 100

    "Позиция 6"

    "Лицензия Microsoft VDA Sngl Monthly Subscriptions-VolumeLicense Open Value 1 Lic"

    Кол-во: 100

    "Позиция 7"

    "Лицензия Office Standard 2019. OpenLicensePack"

    Кол-во: 100

    "Позиция 8"

    "Лицензия VMware vSphere 6 Essentials Plus Kit for 3 hosts (Max 2 processors per"

    Кол-во: 1

    "Позиция 9"

    "Лицензия Basic Support/Subscription VMware vSphere 6 Essentials Plus Kit for 1 y"

    Кол-во: 1

    "Позиция 10"

    "Лицензия VMware Horizon 7 Standard : 10 Pack (CCU)"

    Кол-во: 5

    "Позиция 11"

    "Лицензия Basic Support/Subscription for VMware Horizon 7 Standard : 10 Pack (CCU"

    Кол-во: 5

    "Позиция 12"

    "Лицензия ABBYY FineReader 14 Business. Concurrent"

    Кол-во: 11

    "Позиция 13"

    "Лицензия Teradici Desktop Access 1 Year Subscription - 1 Device (TDA01YP)"

    Кол-во: 5

    "Позиция 14"

    "Лицензия Kaspersky Security для виртуальных сред, Desktop Russian Edition. 150-2"

    Кол-во: 100

    "Позиция 15"

    "Неисключительные права на пользование ПО AURA R7 CORE SUITE ADD SOFTWARE LIC:NU;"

    Кол-во: 100

    "Позиция 16"

    "Неисключительные права на пользование ПО SA PREFER SUPT AURA R7 CORE SUITE 1YR P"

    Кол-во: 100

    "Позиция 17"

    "Неисключительные права на пользование ПО UPGRADE ADVANTAGE AURA R7 CORE SUITE 1Y"

    Кол-во: 100

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