Предмет договора

- Здание автошколы, нежилое, общей площадью 2866,5 кв. м, этажность: 4, кадастровый номер: 29:22:050507:93, принадлежит на праве собственности. Функциональное назначение помещений – административные площади. Фундамент - ж/бетонные, стены - кирпичные, перекрытия -железобетонные, полы- дощатые, керамическая плитка, линолеумовые, ламинатные, кровля – ондулиновая подеревянным конструкциям, проемы – филенчатые, металлические, стеклопакеты, отделка – штукатурка, окраска, керамическая плитка, деревянные панели - здание гаража, нежилое, общей площадью 608,5 кв.м., этажность: 1, кадастровый номер: 29:22:050507:94, принадлежит на праве собственности. Год постройки 1973, фундамент – железобетонный, стены (наружные и внутренние капитальные стены) – кирпичные, перегородки – кирпичные,кровля – мягкая рулонная по бесчердачному перекрытию, полы – бетонные;внутренняя отделка – штукатурка стен, перегородок, масляная окраска стен, окон, деверей, побелка потолков; отопление – от ТЭЦ;пожарная сигнализация – имеется;водопровод – от городской сети;канализация – в городскую сеть;электроосвещение – 220 В – 380 В наружная проводка.В помещении гаража имеются 8 смотровых ям и принудительная вентиляция, а также собственный теплоузел и теплотрасса длиной 20 м. Объекты расположены на земельном участке общей площадью 5838 кв. м, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для эксплуатации четырехэтажного здания автошколы и одноэтажного здания гаража, кадастровый номер: 29:22:050507:22 (далее – Земельный участок). Земельный участок предоставлен Министерством имущественных отношений Архангельской области в пользование ДОСААФ России по договору аренды земельного участка от 22.11.2012.