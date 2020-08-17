Предмет договора

Здание (Нежилое здание, Стрелковый тир), общей площадью 44,1 кв. м, кадастровый номер: 26:15:150729:27, принадлежит на праве собственности ДОСААФ России. Здание расположено на земельном участке, с адресными ориентирами: Ставропольский край, Кочубеевский район, село Кочубеевское, улица Титова, дом 10 «е», общей площадью 88 кв. м, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для размещения зоны отдыха, кадастровый номер: 26:15:150729:33. Земельный участок предоставлен Администрацией муниципального образования село Кочубеевское Кочубеевского района Ставропольского края по договору аренды от 21.06.2017 б/н на срок 49 лет. Согласно договору уступки прав и обязанностей по договору аренды земельного участка от 21.06.2017 Земельный участок предоставлен ДОСААФ России в пользование Местного отделения ДОСААФ России Кочубеевского района Ставропольского края, о чем в ЕГРН 19.03.2019 сделана запись регистрации № 26:15:150729:33-26/018/2019-6.