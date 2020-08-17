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    Главная / Торги / аукцион на право заключения договора купли-продажи объектов недвижимого имущества, расположенных по адресу: Воронежская область, Репьевский район, с. Репьевка, ул. Спортивная, д. 12 «в»

    аукцион на право заключения договора купли-продажи объектов недвижимого имущества, расположенных по адресу: Воронежская область, Репьевский район, с. Репьевка, ул. Спортивная, д. 12 «в»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь17.08.2020 18:0017.08.2020 18:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП008344Дата и время окончания срока приема заявок Стрелковый тир, кадастровый номер: №36:26:0100014:389, общая площадь 313,8 кв.м., этажность здания-1, принадлежит на праве собственности. Здание тира расположено на земельном участке общей площадью 314 кв. м, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для размещения тира, кадастровый номер: 36:26:0100014:128, принадлежит на праве собственности. МоскваПечать
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    Лот 1

    Основные сведения

    Наименование процедуры

    аукцион на право заключения договора купли-продажи объектов недвижимого имущества, расположенных по адресу: Воронежская область, Репьевский район, с. Репьевка, ул. Спортивная, д. 12 «в»

    Категория

    Публичное предложение

    Адрес местонахождения имущества (объекта)

    Воронежская область, Репьевский район, с. Репьевка, ул. Спортивная, д. 12 «в»

    Номер извещения

    ГП008344

    Способ реализации

    Продажа

    Продавец / инициатор продажи

    ОБЩЕРОССИЙСКАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ГОСУДАРСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ДОБРОВОЛЬНОЕ ОБЩЕСТВО СОДЕЙСТВИЯ АРМИИ, АВИАЦИИ И ФЛОТУ РОССИИ

    Предмет договора

    Стрелковый тир, кадастровый номер: №36:26:0100014:389, общая площадь 313,8 кв.м., этажность здания-1, принадлежит на праве собственности. Здание тира расположено на земельном участке общей площадью 314 кв. м, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для размещения тира, кадастровый номер: 36:26:0100014:128, принадлежит на праве собственности.

    Начальная цена

    165054.0

    Валюта

    RUB

    Подавать заявки без использования электронной подписи

    Торги без ЭП

    Этапы процедуры продажи имущества:

    Дата и время начала срока подачи заявок

    04-08-2020 17:44 +03:00

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    18.08.2020 18:00

    Дата и время проведения

    19.08.2020 09:00

    Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи

    Документация к процедуре

    образец ДКП

    заявка на участие

    согласие на обработку ПД

    сведения об участнике

    извещение

    Дополнительные сведения к процедуре

    Тип имущества

    недвижимость

    Описание имущества (объекта) характеристики

    Согласно документации

    Форма собственности имущества

    Частная

    Основание/причина для проведения процедуры

    Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)

    Обеспечение(задаток) перечисляется

    Требуется обеспечение заявки

    Сведения об организаторе

    Наименование организатора

    ОБЩЕРОССИЙСКАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ГОСУДАРСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ДОБРОВОЛЬНОЕ ОБЩЕСТВО СОДЕЙСТВИЯ АРМИИ, АВИАЦИИ И ФЛОТУ РОССИИ

    Юридический адрес

    125424, Российская Федерация, Москва, Волоколамское шоссе, 88,стр 3

    Контактный телефон

    +7 495 730-22-66 доб. 3569153851677

    Адрес электронной почты

    dio@dosaaf.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Луговкин Максим Евгеньевич

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Контактное лицо продавца/инициатора

    Луговкин Максим Евгеньевич

    Адрес эл. почты продавца/инициатора

    dio@dosaaf.ru

    Телефон продавца/инициатора

    +7 495 730-22-66 доб. 391

    Адрес местонахождения продавца/инициатора

    125424, Российская Федерация, Москва, Волоколамское шоссе, 88,стр 3

    Требуется заключение договора в электронной форме

    Нет

    Порядок определения победителя

    Согласно документации о проведении аукциона

    Требования, предъявляемые к Участнику

    Согласно документации о проведении аукциона

    Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки

    Порядок ознакомления с имуществом (объектов)

    Обременения (ограничения)

    Дополнительная информация об имуществе /предмет лота

    Разрешается участие нерезидентов

    Да

    Официальный сайт, на котором размещена документация

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