www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
ГП008343
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
ГСМ
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционная
Дата публикации
04.08.2020 17:40
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
462403, Российская Федерация, Оренбургская область, Орск, проспект Мира, 12
Почтовый адрес
462403, Российская Федерация, Оренбургская область, Орск, проспект Мира, 12
Контактный телефон
+7 3537 29-68-12
Факс
+7 3537 29-66-94
Адрес электронной почты
I.Chindyaskina@uralmash-go.ru
Ф.И.О. контактного лица
Чиндяскина Ирина Александровна
Место рассмотрения предложений
Орск
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка ГСМ
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
17.08.2020 16:00 GMT +317.08.2020 16:0017.08.2020 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП008343Дата и время окончания срока приема заявок Поставка ГСМОрск
Подведение итогов не позднее
28.08.2020 14:0028.08.2020 14:0028.08.2020 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП008343Подведение итогов не позднее Поставка ГСМОрск
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
28.08.202028.08.2020 14:0028.08.2020 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП008343Подведение итогов не позднее Поставка ГСМОрск
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка ГСМ
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
УРАЛМАШ-ГОРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
Все закупки и тендеры УРАЛМАШ-ГОРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
Адрес местонахождения
462403, Российская Федерация, Оренбургская область, Орск, проспект Мира, 12
Отсутствуют
Документация лота
Кол-во: 10000
Кол-во: 720
Кол-во: 1600
Кол-во: 10000
Кол-во: 180
Кол-во: 250
Кол-во: 360
Кол-во: 125
Кол-во: 100
Кол-во: 8
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.