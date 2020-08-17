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    Главная / Торги / ГСМ

    ГСМ

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь17.08.2020 16:0017.08.2020 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП008343Дата и время окончания срока приема заявок Поставка ГСМОрскПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП008343

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    ГСМ

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    04.08.2020 17:40

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Извещение_о_проведении_закупки_-_ГСМ.pdf

    Закупочная_документация_поставка.rar

    ГП008343_second_parts_protocol.rtf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УРАЛМАШ-ГОРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
    Все закупки и тендеры УРАЛМАШ-ГОРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

    Юридический адрес

    462403, Российская Федерация, Оренбургская область, Орск, проспект Мира, 12

    Почтовый адрес

    462403, Российская Федерация, Оренбургская область, Орск, проспект Мира, 12

    Контактный телефон

    +7 3537 29-68-12

    Факс

    +7 3537 29-66-94

    Адрес электронной почты

    I.Chindyaskina@uralmash-go.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Чиндяскина Ирина Александровна

    Место рассмотрения предложений

    Орск

    Закупки и тендеры Оренбургская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка ГСМ

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    17.08.2020 16:00 GMT +317.08.2020 16:0017.08.2020 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП008343Дата и время окончания срока приема заявок Поставка ГСМОрск

    Подведение итогов не позднее

    28.08.2020 14:0028.08.2020 14:0028.08.2020 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП008343Подведение итогов не позднее Поставка ГСМОрск

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    28.08.202028.08.2020 14:0028.08.2020 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП008343Подведение итогов не позднее Поставка ГСМОрск

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка ГСМ

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    УРАЛМАШ-ГОРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
    Все закупки и тендеры УРАЛМАШ-ГОРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

    Адрес местонахождения

    462403, Российская Федерация, Оренбургская область, Орск, проспект Мира, 12

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/732048/name/5f5f535c686e86.44917320

    14.09.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Дизельное топливо для спецтехники (лето)"

    Кол-во: 10000

    "Позиция 2"

    "Масло компрессорное К-2-24"

    Кол-во: 720

    "Позиция 3"

    "Масло турбинное ТП-22С"

    Кол-во: 1600

    "Позиция 4"

    "Масло индустриальное И-40А"

    Кол-во: 10000

    "Позиция 5"

    "Масло индустриальное И-50А"

    Кол-во: 180

    "Позиция 6"

    "Масло дизельное М-14В2"

    Кол-во: 250

    "Позиция 7"

    "Масло ИГП-18"

    Кол-во: 360

    "Позиция 8"

    "Масло цилиндровое тяжелое Ц-52"

    Кол-во: 125

    "Позиция 9"

    "Смазка "Литол-24" ГОСТ 21150-87"

    Кол-во: 100

    "Позиция 10"

    "Присадка АКОР-1"

    Кол-во: 8

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