аукцион на право заключения договора купли-продажи объекта недвижимого имущества, расположенного по адресу: Костромская обл., Мантуровский р-н., г. Мантурово, ул. Пролетарская, д. 26

Предмет договора

Здание (Нежилое здание, Здание класса ПТО), общей площадью 189,9 кв. м, кадастровый номер: 44:28:010228:31, расположенное по адресу: Костромская обл., Мантуровский р-н., г. Мантурово, ул. Пролетарская, д. 26, принадлежит на праве собственности ДОСААФ России, о чем в ЕГРН 10.07.2012 сделана запись регистрации № 44-44-06/001/2012-363. При реализации планируется переуступка части земельного участка, площадью равной пятну застройки.