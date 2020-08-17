Предмет договора

Здание (Нежилое здание, Административное здание), назначение: нежилое, общей площадью: 313,3 кв. м, кадастровый номер: 31:27:0111001:193, принадлежит на праве собственности Местному отделению ДОСААФ России Валуйского района Белгородской области, о чем в ЕГРН 01.06.2004 сделана запись регистрации № 31-01/02-3/2004-643; Здание (Нежилое здание, Учебный центр), назначение: нежилое, общей площадью: 203,3 кв. м, кадастровый номер: 31:27:0111001:109, принадлежит на праве собственности Местному отделению ДОСААФ России Валуйского района Белгородской области, о чем в ЕГРН 20.07.2004 сделана запись регистрации № 31-01/02-4/2004-668; Здание (Нежилое здание, Склад), назначение: нежилое, общей площадью: 159,9 кв. м, кадастровый номер: 31:27:0111001:186, принадлежит на праве собственности Местному отделению ДОСААФ России Валуйского района Белгородской области, о чем в ЕГРН 20.07.2004 сделана запись регистрации № 31-01/02-4/2004-669; Здание (Нежилое здание, Склад), назначение: нежилое, общей площадью: 281,9 кв. м, кадастровый номер: 31:27:0111001:149, принадлежит на праве собственности Местному отделению ДОСААФ России Валуйского района Белгородской области, о чем в ЕГРН 20.07.2004 сделана запись регистрации № 31-01/02-4/2004-671 (далее – Объекты). Объекты расположены на земельном участке общей площадью 4740 кв. м, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для размещения административных и офисных зданий, кадастровый номер: 31:27:0105002:19. Земельный участок принадлежит на праве собственности Местному отделению ДОСААФ России Валуйского района Белгородской области, о чем в ЕГРН 02.07.2009 сделана запись регистрации № 31-31-02/011/2009-532.