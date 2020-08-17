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Наименование процедуры
аукцион на право заключения договора купли-продажи объектов недвижимого имущества, расположенных по адресу: Белгородская обл., г. Валуйки, ул. Чапаева, 66 «в»
Категория
Публичное предложение
Адрес местонахождения имущества (объекта)
Белгородская обл., г. Валуйки, ул. Чапаева, 66 «в»
Номер извещения
ГП008340
Способ реализации
Продажа
Продавец / инициатор продажи
ОБЩЕРОССИЙСКАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ГОСУДАРСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ДОБРОВОЛЬНОЕ ОБЩЕСТВО СОДЕЙСТВИЯ АРМИИ, АВИАЦИИ И ФЛОТУ РОССИИ
Предмет договора
Здание (Нежилое здание, Административное здание), назначение: нежилое, общей площадью: 313,3 кв. м, кадастровый номер: 31:27:0111001:193, принадлежит на праве собственности Местному отделению ДОСААФ России Валуйского района Белгородской области, о чем в ЕГРН 01.06.2004 сделана запись регистрации № 31-01/02-3/2004-643; Здание (Нежилое здание, Учебный центр), назначение: нежилое, общей площадью: 203,3 кв. м, кадастровый номер: 31:27:0111001:109, принадлежит на праве собственности Местному отделению ДОСААФ России Валуйского района Белгородской области, о чем в ЕГРН 20.07.2004 сделана запись регистрации № 31-01/02-4/2004-668; Здание (Нежилое здание, Склад), назначение: нежилое, общей площадью: 159,9 кв. м, кадастровый номер: 31:27:0111001:186, принадлежит на праве собственности Местному отделению ДОСААФ России Валуйского района Белгородской области, о чем в ЕГРН 20.07.2004 сделана запись регистрации № 31-01/02-4/2004-669; Здание (Нежилое здание, Склад), назначение: нежилое, общей площадью: 281,9 кв. м, кадастровый номер: 31:27:0111001:149, принадлежит на праве собственности Местному отделению ДОСААФ России Валуйского района Белгородской области, о чем в ЕГРН 20.07.2004 сделана запись регистрации № 31-01/02-4/2004-671 (далее – Объекты). Объекты расположены на земельном участке общей площадью 4740 кв. м, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для размещения административных и офисных зданий, кадастровый номер: 31:27:0105002:19. Земельный участок принадлежит на праве собственности Местному отделению ДОСААФ России Валуйского района Белгородской области, о чем в ЕГРН 02.07.2009 сделана запись регистрации № 31-31-02/011/2009-532.
Начальная цена
4983320.0
Валюта
RUB
Подавать заявки без использования электронной подписи
Торги с ЭП
Этапы процедуры продажи имущества:
Дата и время начала срока подачи заявок
04-08-2020 17:34 +03:00
Дата окончания срока рассмотрения заявок
18.08.2020 18:00
Дата и время проведения
19.08.2020 11:00
Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи
Тип имущества
недвижимость
Описание имущества (объекта) характеристики
Согласно документации
Форма собственности имущества
Частная
Основание/причина для проведения процедуры
Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)
Обеспечение(задаток) перечисляется
Требуется обеспечение заявки
Наименование организатора
ОБЩЕРОССИЙСКАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ГОСУДАРСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ДОБРОВОЛЬНОЕ ОБЩЕСТВО СОДЕЙСТВИЯ АРМИИ, АВИАЦИИ И ФЛОТУ РОССИИ
Юридический адрес
125424, Российская Федерация, Москва, Волоколамское шоссе, 88,стр 3
Контактный телефон
+7 495 730-22-66 доб. 3569153851677
Адрес электронной почты
dio@dosaaf.ru
Ф.И.О. контактного лица
Луговкин Максим Евгеньевич
Место рассмотрения предложений
Москва
Контактное лицо продавца/инициатора
Луговкин Максим Евгеньевич
Адрес эл. почты продавца/инициатора
dio@dosaaf.ru
Телефон продавца/инициатора
+7 495 730-22-66 доб. 3569153851677
Адрес местонахождения продавца/инициатора
125424, Российская Федерация, Москва, Волоколамское шоссе, 88,стр 3
Требуется заключение договора в электронной форме
Нет
Порядок определения победителя
Согласно документации
Требования, предъявляемые к Участнику
Согласно документации
Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки
Порядок ознакомления с имуществом (объектов)
Обременения (ограничения)
Дополнительная информация об имуществе /предмет лота
Разрешается участие нерезидентов
Да
Официальный сайт, на котором размещена документация
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