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    Главная / Торги / Поставка металлопроката

    Поставка металлопроката

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь11.08.2020 14:0011.08.2020 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009378507Дата и время окончания срока приема заявок Поставка металлопроката117556, г. Москва, ул. Фруктовая, д. 5 АПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32009378507

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка металлопроката

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Конкурентный отбор (ФГУП ГВСУ 14)

    Дата публикации

    04.08.2020 17:42

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Закупочная_документация.7z

    Пр.52-08-20_от_17.08.2020.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ГЛАВНОЕ ВОЕННО-СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ №14
    Все закупки и тендеры ФГУП ГВСУ №14

    Юридический адрес

    117556, Г МОСКВА, УЛ ФРУКТОВАЯ, ДОМ 5А,

    Почтовый адрес

    117556, Г МОСКВА, УЛ ФРУКТОВАЯ, ДОМ 5А

    Контактный телефон

    +7 495 532-15-05

    Факс

    Адрес электронной почты

    O.Kurilkina@gvsu14.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Курилкина Ольга Сергеевна

    Место рассмотрения предложений

    117556, г. Москва, ул. Фруктовая, д. 5 А

    Закупки и тендеры

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка металлопроката

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    11.08.2020 14:00 GMT +311.08.2020 14:0011.08.2020 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009378507Дата и время окончания срока приема заявок Поставка металлопроката117556, г. Москва, ул. Фруктовая, д. 5 А

    Дата и время вскрытия заявок

    11.08.2020 14:0011.08.2020 14:0011.08.2020 14:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32009378507Дата и время вскрытия заявок Поставка металлопроката117556, г. Москва, ул. Фруктовая, д. 5 А

    Подведение итогов не позднее

    17.08.2020 12:0017.08.2020 12:0017.08.2020 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009378507Подведение итогов не позднее Поставка металлопроката117556, г. Москва, ул. Фруктовая, д. 5 А

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    17.08.202017.08.2020 12:0017.08.2020 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009378507Подведение итогов не позднее Поставка металлопроката117556, г. Москва, ул. Фруктовая, д. 5 А

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка металлопроката

    Начальная цена

    907 066,83

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ФГУП ГВСУ №14
    Все закупки и тендеры ФГУП ГВСУ №14

    Адрес местонахождения

    117556, Г МОСКВА, УЛ ФРУКТОВАЯ, ДОМ 5А,

    117556, Г МОСКВА, УЛ ФРУКТОВАЯ, ДОМ 5А

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/717324/name/5f3e64bc0cf9b0.26452801

    20.08.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство чугуна, стали и ферросплавов"

    Кол-во: 1.00000

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