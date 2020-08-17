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    Главная / Торги / аукцион в электронной форме на право заключения договора купли-продажи объектов недвижимого имущества, расположенных по адресу: Калужская область, с. Хвастовичи, ул. Ленина, д. 26Б и Калужская область, с. Хвастовичи, ул. Ленина, д. 26В

    аукцион в электронной форме на право заключения договора купли-продажи объектов недвижимого имущества, расположенных по адресу: Калужская область, с. Хвастовичи, ул. Ленина, д. 26Б и Калужская область, с. Хвастовичи, ул. Ленина, д. 26В

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь17.08.2020 14:0017.08.2020 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП008339Дата и время окончания срока приема заявок здание (Нежилое здание, Здание), общей площадью 85,6 кв. м, кадастровый номер: 40:23:070207:140, расположено по адресу: Калужская область, с. Хвастовичи, ул. Ленина, д. 26Б, принадлежит на праве собственности ДОСААФ России; земельный участок общей площадью 159 кв. м, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: под размещение нежилого здания, кадастровый номер: 40:23:070207:73, с адресными ориентирами: Калужская область, с. Хвастовичи, ул. Ленина, д. 26Б, принадлежит на праве собственности ДОСААФ России; земельный участок общей площадью 200 кв. м, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для строительства и эксплуатации гаража, кадастровый номер: 40:23:070207:115, с адресными ориентирами: Калужская область, с. Хвастовичи, ул. Ленина, д. 26В принадлежит на праве собственности ДОСААФ России МоскваПечать
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    Лот 1

    Основные сведения

    Наименование процедуры

    аукцион в электронной форме на право заключения договора купли-продажи объектов недвижимого имущества, расположенных по адресу: Калужская область, с. Хвастовичи, ул. Ленина, д. 26Б и Калужская область, с. Хвастовичи, ул. Ленина, д. 26В

    Категория

    Публичное предложение

    Адрес местонахождения имущества (объекта)

    Калужская область, с. Хвастовичи, ул. Ленина, д. 26

    Номер извещения

    ГП008339

    Способ реализации

    Продажа

    Продавец / инициатор продажи

    ОБЩЕРОССИЙСКАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ГОСУДАРСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ДОБРОВОЛЬНОЕ ОБЩЕСТВО СОДЕЙСТВИЯ АРМИИ, АВИАЦИИ И ФЛОТУ РОССИИ

    Предмет договора

    здание (Нежилое здание, Здание), общей площадью 85,6 кв. м, кадастровый номер: 40:23:070207:140, расположено по адресу: Калужская область, с. Хвастовичи, ул. Ленина, д. 26Б, принадлежит на праве собственности ДОСААФ России; земельный участок общей площадью 159 кв. м, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: под размещение нежилого здания, кадастровый номер: 40:23:070207:73, с адресными ориентирами: Калужская область, с. Хвастовичи, ул. Ленина, д. 26Б, принадлежит на праве собственности ДОСААФ России; земельный участок общей площадью 200 кв. м, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для строительства и эксплуатации гаража, кадастровый номер: 40:23:070207:115, с адресными ориентирами: Калужская область, с. Хвастовичи, ул. Ленина, д. 26В принадлежит на праве собственности ДОСААФ России

    Начальная цена

    1200010.0

    Валюта

    RUB

    Подавать заявки без использования электронной подписи

    Торги с ЭП

    Этапы процедуры продажи имущества:

    Дата и время начала срока подачи заявок

    04-08-2020 17:28 +03:00

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    18.08.2020 18:00

    Дата и время проведения

    19.08.2020 14:00

    Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи

    Документация к процедуре

    Договор_купли-продажи.docx

    заявка_на_участие.doc

    Согласие.doc

    Приложение_3_Сведения_об_участнике_закупки.doc

    извещение_повышение_понижение_Калуж_обл._Хвостовичи_(1).docx

    Дополнительные сведения к процедуре

    Тип имущества

    недвижимость

    Описание имущества (объекта) характеристики

    Согласно документации о проведении аукциона

    Форма собственности имущества

    Частная

    Основание/причина для проведения процедуры

    Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)

    Обеспечение(задаток) перечисляется

    Требуется обеспечение заявки

    Сведения об организаторе

    Наименование организатора

    ОБЩЕРОССИЙСКАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ГОСУДАРСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ДОБРОВОЛЬНОЕ ОБЩЕСТВО СОДЕЙСТВИЯ АРМИИ, АВИАЦИИ И ФЛОТУ РОССИИ

    Юридический адрес

    125424, Российская Федерация, Москва, Волоколамское шоссе, 88,стр 3

    Контактный телефон

    +7 495 730-22-66 доб. 35689153851677

    Адрес электронной почты

    dio@dosaaf.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Луговкин Максим Евгеньевич

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Контактное лицо продавца/инициатора

    Луговкин Максим Евгеньевич

    Адрес эл. почты продавца/инициатора

    dio@dosaaf.ru

    Телефон продавца/инициатора

    +7 495 730-22-66 доб. 3569153851677

    Адрес местонахождения продавца/инициатора

    125424, Российская Федерация, Москва, Волоколамское шоссе, 88,стр 3

    Требуется заключение договора в электронной форме

    Нет

    Порядок определения победителя

    Согласно документации о проведении аукциона

    Требования, предъявляемые к Участнику

    Согласно документации о проведении аукциона

    Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки

    Порядок ознакомления с имуществом (объектов)

    Обременения (ограничения)

    Дополнительная информация об имуществе /предмет лота

    Разрешается участие нерезидентов

    Да

    Официальный сайт, на котором размещена документация

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