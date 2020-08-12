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Наименование процедуры
аукцион на право заключения договора купли-продажи объекта недвижимого имущества, расположенного по адресу: Костромская область, р-н. Буйский, г. Буй, ул. Карла Маркса, д. 17/11
Категория
Публичное предложение
Адрес местонахождения имущества (объекта)
Костромская область, р-н. Буйский, г. Буй, ул. Карла Маркса, д. 17/11
Номер извещения
ГП008332
Способ реализации
Продажа
Продавец / инициатор продажи
ОБЩЕРОССИЙСКАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ГОСУДАРСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ДОБРОВОЛЬНОЕ ОБЩЕСТВО СОДЕЙСТВИЯ АРМИИ, АВИАЦИИ И ФЛОТУ РОССИИ
Предмет договора
Здания (Нежилое здание, Дом жилой Долининых), общей площадью 245, 5 кв. м, этажность: 2, кадастровый номер: 44:25:030206:56. Здание имеет статус объекта культурного наследия. Здание расположено на земельном участке общей площадью 417, 9 кв. м, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для эксплуатации учебной базы, кадастровый номер: 44:25:030206:11, сведения о зарегистрированных правах в ЕГРН отсутствуют
Начальная цена
402900.0
Валюта
RUB
Подавать заявки без использования электронной подписи
Торги с ЭП
Этапы процедуры продажи имущества:
Дата и время начала срока подачи заявок
04-08-2020 17:11 +03:00
Дата окончания срока рассмотрения заявок
13.08.2020 18:00
Дата и время проведения
14.08.2020 14:30
Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи
Тип имущества
недвижимость
Описание имущества (объекта) характеристики
Согласно документации
Форма собственности имущества
Частная
Основание/причина для проведения процедуры
Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)
Обеспечение(задаток) перечисляется
Требуется обеспечение заявки
Наименование организатора
ОБЩЕРОССИЙСКАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ГОСУДАРСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ДОБРОВОЛЬНОЕ ОБЩЕСТВО СОДЕЙСТВИЯ АРМИИ, АВИАЦИИ И ФЛОТУ РОССИИ
Юридический адрес
125424, Российская Федерация, Москва, Волоколамское шоссе, 88,стр 3
Контактный телефон
+7 495 730-22-66 доб. 35689153851677
Адрес электронной почты
DIO@dosaaf.ru
Ф.И.О. контактного лица
Луговкин Максим Евгеньевич
Место рассмотрения предложений
Москва
Контактное лицо продавца/инициатора
Луговкин Максим Евгеньевич
Адрес эл. почты продавца/инициатора
DIO@dosaaf.ru; m.lugovkin@dosaaf.ru
Телефон продавца/инициатора
+7 495 730-22-66 доб. 35689153851677
Адрес местонахождения продавца/инициатора
125424, Российская Федерация, Москва, Волоколамское шоссе, 88,стр 3
Требуется заключение договора в электронной форме
Нет
Порядок определения победителя
Согласно документации о проведении аукциона
Требования, предъявляемые к Участнику
Согласно документации о проведении аукциона
Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки
Порядок ознакомления с имуществом (объектов)
Обременения (ограничения)
Дополнительная информация об имуществе /предмет лота
Разрешается участие нерезидентов
Да
Официальный сайт, на котором размещена документация
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