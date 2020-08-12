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Номер извещения
32009378481
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Оказание услуг по выполнению подсобных работ и погрузочно-разгрузочных работ в д/о «Знамя Революции» и на объекте, расположенном по адресу: Московская область, г. Королев, ул. Пушкинская, д.1
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос (ценовых) котировок
Дата публикации
04.08.2020 17:31
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
127206, Российская Федерация, Москва, Вучетича, 32
Почтовый адрес
127206, Российская Федерация, Москва, Вучетича, 32
Контактный телефон
+7 495 610-45-84
Факс
+7 495 639-22-32
Адрес электронной почты
tender@sheremetevsky.ru
Ф.И.О. контактного лица
Белякова Елена Владимировна
Место рассмотрения предложений
г.Москва, ул.Вучетича, дом 32
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Оказание услуг по выполнению подсобных работ и погрузочно-разгрузочных работ в д/о «Знамя Революции» и на объекте, расположенном по адресу: Московская область, г. Королев, ул. Пушкинская, д.1
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
12.08.2020 10:00 GMT +312.08.2020 10:0012.08.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009378481Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по выполнению подсобных работ и погрузочно-разгрузочных работ в д/о «Знамя Революции» и на объекте, расположенном по адресу: Московская область, г. Королев, ул. Пушкинская, д.1г.Москва, ул.Вучетича, дом 32
Дата и время вскрытия заявок
12.08.2020 10:0012.08.2020 10:0012.08.2020 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32009378481Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг по выполнению подсобных работ и погрузочно-разгрузочных работ в д/о «Знамя Революции» и на объекте, расположенном по адресу: Московская область, г. Королев, ул. Пушкинская, д.1г.Москва, ул.Вучетича, дом 32
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
13.08.202013.08.2020 12:0013.08.2020 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009378481Подведение итогов не позднее Оказание услуг по выполнению подсобных работ и погрузочно-разгрузочных работ в д/о «Знамя Революции» и на объекте, расположенном по адресу: Московская область, г. Королев, ул. Пушкинская, д.1г.Москва, ул.Вучетича, дом 32
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг по выполнению подсобных работ и погрузочно-разгрузочных работ в д/о «Знамя Революции» и на объекте, расположенном по адресу: Московская область, г. Королев, ул. Пушкинская, д.1
Начальная цена
1 512 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ФГАУ ОК Шереметьевский
Все закупки и тендеры ФГАУ ОК Шереметьевский
Адрес местонахождения
127206, Российская Федерация, Москва, Вучетича, 32
Отсутствуют
Документация лота
Кол-во: 12.00000
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