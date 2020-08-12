Оказание услуг по выполнению подсобных работ и погрузочно-разгрузочных работ в д/о «Знамя Революции» и на объекте, расположенном по адресу: Московская область, г. Королев, ул. Пушкинская, д.1

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения 32009378481 Уникальный номер закупки Номер закупки Наименование закупки Оказание услуг по выполнению подсобных работ и погрузочно-разгрузочных работ в д/о «Знамя Революции» и на объекте, расположенном по адресу: Московская область, г. Королев, ул. Пушкинская, д.1 Валюта процедуры RUB Способ закупки Запрос (ценовых) котировок Дата публикации

Ускоренная регистрация за 1 час! Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор Федеральное государственное автономное учреждение Оздоровительный комплекс Шереметьевский Управления делами Президента Российской Федерации

Все закупки и тендеры ФГАУ ОК Шереметьевский Юридический адрес 127206, Российская Федерация, Москва, Вучетича, 32 Почтовый адрес 127206, Российская Федерация, Москва, Вучетича, 32 Контактный телефон +7 495 610-45-84 Факс +7 495 639-22-32 Адрес электронной почты tender@sheremetevsky.ru Ф.И.О. контактного лица Белякова Елена Владимировна Место рассмотрения предложений г.Москва, ул.Вучетича, дом 32 Закупки и тендеры Москва Ключевые слова:

Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ! www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru