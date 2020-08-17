Наименование процедуры аукцион в электронной форме на право заключения договора купли-продажи объекта недвижимого имущества, расположенного по адресу: Воронежская область, г. Борисоглебск, ул. Плеханова, д. 30

Категория Публичное предложение

Адрес местонахождения имущества (объекта) Воронежская область, г. Борисоглебск, ул. Плеханова, д. 30

Номер извещения ГП008331

Способ реализации Продажа

Продавец / инициатор продажи ОБЩЕРОССИЙСКАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ГОСУДАРСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ДОБРОВОЛЬНОЕ ОБЩЕСТВО СОДЕЙСТВИЯ АРМИИ, АВИАЦИИ И ФЛОТУ РОССИИ

Предмет договора здание (Нежилое здание, Учебный корпус), назначение: нежилое, общей площадью 110,2 кв. м, кадастровый номер: 36:04:0101052:110, принадлежит на праве собственности ДОСААФ России; здание (Нежилое здание, Здание №5 (Гараж)), назначение: нежилое, общей площадью 64,9 кв. м, кадастровый номер: 36:04:0101052:111, принадлежит на праве собственности ДОСААФ России. земельный участок общей площадью 568 кв. м, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для эксплуатации учебной базы, кадастровый номер: 36:04:0101052:76 (далее – Земельный участок). Земельный участок принадлежит на праве собственности ПОУ «Борисоглебская АШ ДОСААФ России».

Начальная цена 230640.0

Валюта RUB

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Этапы процедуры продажи имущества:

Дата и время начала срока подачи заявок

Дата окончания срока рассмотрения заявок