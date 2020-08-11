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Номер извещения
ГП008330
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка топлива дизельного, ЕВРО
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционная
Дата публикации
04.08.2020 16:55
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
664011, Российская Федерация, Иркутская область, Иркутск, Карла Маркса, 40
Почтовый адрес
664011, Российская Федерация, Иркутская область, Иркутск, Карла Маркса, 40
Контактный телефон
+7 916 360-97-90
Факс
Адрес электронной почты
mishin@sylcorp.co
Ф.И.О. контактного лица
Мишин Константин Александрович
Место рассмотрения предложений
Иркутск
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Поставка топлива дизельного, ЕВРО, летнего, сорта С, экологического класса К5 (ДТ-Л-К5) Поставка топлива дизельного ЕВРО, зимнего, Класса 2 экологического класса К5 (ДТ-З-К5)
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
11.08.2020 17:30 GMT +311.08.2020 17:3011.08.2020 17:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП008330Дата и время окончания срока приема заявок Поставка топлива дизельного, ЕВРО, летнего, сорта С, экологического класса К5 (ДТ-Л-К5) Поставка топлива дизельного ЕВРО, зимнего, Класса 2 экологического класса К5 (ДТ-З-К5)Иркутск
Подведение итогов не позднее
18.08.2020 15:0018.08.2020 15:0018.08.2020 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП008330Подведение итогов не позднее Поставка топлива дизельного, ЕВРО, летнего, сорта С, экологического класса К5 (ДТ-Л-К5) Поставка топлива дизельного ЕВРО, зимнего, Класса 2 экологического класса К5 (ДТ-З-К5)Иркутск
Текущий статус
Подведение итогов
Дата подведения итогов
18.08.202018.08.2020 15:0018.08.2020 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП008330Подведение итогов не позднее Поставка топлива дизельного, ЕВРО, летнего, сорта С, экологического класса К5 (ДТ-Л-К5) Поставка топлива дизельного ЕВРО, зимнего, Класса 2 экологического класса К5 (ДТ-З-К5)Иркутск
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка топлива дизельного, ЕВРО, летнего, сорта С, экологического класса К5 (ДТ-Л-К5) Поставка топлива дизельного ЕВРО, зимнего, Класса 2 экологического класса К5 (ДТ-З-К5)
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
664011, Российская Федерация, Иркутская область, Иркутск, Карла Маркса, 40
Отсутствуют
Документация лота
Кол-во: 600
Кол-во: 600
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