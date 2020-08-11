Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Поставка топлива дизельного, ЕВРО

    Поставка топлива дизельного, ЕВРО

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь11.08.2020 17:3011.08.2020 17:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП008330Дата и время окончания срока приема заявок Поставка топлива дизельного, ЕВРО, летнего, сорта С, экологического класса К5 (ДТ-Л-К5) Поставка топлива дизельного ЕВРО, зимнего, Класса 2 экологического класса К5 (ДТ-З-К5)ИркутскПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП008330

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка топлива дизельного, ЕВРО

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    04.08.2020 16:55

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    ГП008330_Протокол.pdf

    Документация_о_запросе_предложений_Диз_топливо_Игирма.docx

    Документация_о_запросе_предложений_Диз_топливо_Игирма.pdf

    Форма_ТКП_ГСМ_Доставка_жд_Игирма.xlsx

    Договор_поставки_нефтепродуктов_типовой_утвержденный.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТИМБЕР ИНВЕСТ ГРУП
    Все закупки и тендеры ТИГР

    Юридический адрес

    664011, Российская Федерация, Иркутская область, Иркутск, Карла Маркса, 40

    Почтовый адрес

    664011, Российская Федерация, Иркутская область, Иркутск, Карла Маркса, 40

    Контактный телефон

    +7 916 360-97-90

    Факс

    Адрес электронной почты

    mishin@sylcorp.co

    Ф.И.О. контактного лица

    Мишин Константин Александрович

    Место рассмотрения предложений

    Иркутск

    Закупки и тендеры Иркутская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка топлива дизельного, ЕВРО, летнего, сорта С, экологического класса К5 (ДТ-Л-К5) Поставка топлива дизельного ЕВРО, зимнего, Класса 2 экологического класса К5 (ДТ-З-К5)

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    11.08.2020 17:30 GMT +311.08.2020 17:3011.08.2020 17:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП008330Дата и время окончания срока приема заявок Поставка топлива дизельного, ЕВРО, летнего, сорта С, экологического класса К5 (ДТ-Л-К5) Поставка топлива дизельного ЕВРО, зимнего, Класса 2 экологического класса К5 (ДТ-З-К5)Иркутск

    Подведение итогов не позднее

    18.08.2020 15:0018.08.2020 15:0018.08.2020 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП008330Подведение итогов не позднее Поставка топлива дизельного, ЕВРО, летнего, сорта С, экологического класса К5 (ДТ-Л-К5) Поставка топлива дизельного ЕВРО, зимнего, Класса 2 экологического класса К5 (ДТ-З-К5)Иркутск

    Текущий статус

    Подведение итогов

    Дата подведения итогов

    18.08.202018.08.2020 15:0018.08.2020 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП008330Подведение итогов не позднее Поставка топлива дизельного, ЕВРО, летнего, сорта С, экологического класса К5 (ДТ-Л-К5) Поставка топлива дизельного ЕВРО, зимнего, Класса 2 экологического класса К5 (ДТ-З-К5)Иркутск

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка топлива дизельного, ЕВРО, летнего, сорта С, экологического класса К5 (ДТ-Л-К5) Поставка топлива дизельного ЕВРО, зимнего, Класса 2 экологического класса К5 (ДТ-З-К5)

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Перейти на сайт

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ТИГР
    Все закупки и тендеры ТИГР

    Адрес местонахождения

    664011, Российская Федерация, Иркутская область, Иркутск, Карла Маркса, 40

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/722996/name/5f4b8323838c81.14626236

    30.08.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Топливо дизельное, ЕВРО, летнее, сорт С, экологический класс К5 (ДТ-Л-К5)"

    Кол-во: 600

    "Позиция 2"

    "Топливо дизельное ЕВРО, зимнее, Класс 2 экологический класс К5 (ДТ-З-К5)"

    Кол-во: 600

    Получите банковскую гарантию онлайн от 2,5% годовых

    Тендерная гарантия
    • До 60 дней
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7% годовых
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 2,5% годовых
    • До 2 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    Уралмаш НГО Холдинг
    Запрос предложений № ГП237231
    Об оказании медицинских услуг
    Об оказании медицинских услуг
    593845
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    14.02.2022 17:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    НОВАТЭК-УСТЬ-ЛУГА
    Запрос предложений № ГП237230
    Поставка автомобиля газоспасательного
    Поставка автомобиля газоспасательного
    593840
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    09.02.2022 14:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Ленинградская область
    Уралмаш НГО Холдинг
    Запрос предложений № ГП237229
    О продлении ПО Vinteo MCU
    О продлении ПО Vinteo MCU
    593844
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    11.02.2022 18:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    НОВАТЭК-УСТЬ-ЛУГА
    Запрос предложений № ГП237226
    Поставка строительных материалов
    Поставка строительных материалов
    593830
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    04.02.2022 12:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Ленинградская область
    НОВАТЭК-УСТЬ-ЛУГА
    Запрос предложений № ГП237227
    Поставка измерительных приборов
    Поставка измерительных приборов
    593831
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    08.02.2022 09:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Ленинградская область
    ГКУ ЦОЗ
    Запрос (ценовых) котировок № 32211080352
    Поставка мяса говядины для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья
    Поставка мяса говядины для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья
    593822
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос (ценовых) котировок
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    07.02.2022 08:00(GMT+03:00)
    298 664
    Лоты:
    1
    Регион:
    Оренбургская область
    ГКУ ЦОЗ
    Запрос (ценовых) котировок № 32211079637
    Поставка овощей и фруктов для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья
    Поставка овощей и фруктов для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья
    593821
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос (ценовых) котировок
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    07.02.2022 08:00(GMT+03:00)
    149 447
    Лоты:
    1
    Регион:
    Оренбургская область
    ГКУ ЦОЗ
    Запрос (ценовых) котировок № 32211079501
    Поставка бакалеи
    Поставка бакалеи
    593820
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос (ценовых) котировок
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    07.02.2022 08:00(GMT+03:00)
    551 393
    Лоты:
    1
    Регион:
    Оренбургская область
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить